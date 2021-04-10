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Dereden akan çamurlu su denizin rengini değiştirdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde dereden Karadeniz'e akan çamurlu su, denizi kahverengiye boyadı.
 10 Nisan 2021 17:02
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Kentte etkili olan sağanağın ardından Ereğli-Kandilli kara yolu Köseağzı mevkisindeki plaj bölgesinde bulunan dereden Karadeniz'e akan çamurlu su, denizin rengini değiştirdi.

Plajın bulunduğu bölgede deniz yüzeyi, çamurlu balçıkla kaplandı.

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, konuyla ilgili çalışma başlattıklarını bildirdi.
Anadolu Ajansı
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