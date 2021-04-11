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Erzurum BİM'den 663 45/A öncesi atanan sözleşmeli personelle ilgili önemli karar

Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 663 sayılı KHK'nın 45/A maddesinin yürürlüğe girmesi öncesinde, sözleşmeli olarak atanan sağlık personelinin belirli süreler sonrasında kadroya geçmesi gerektiğine karar verdi.
 11 Nisan 2021 17:02
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Erzurum BİM'den 663 45/A öncesi atanan sözleşmeli personelle ilgili önemli karar

663 sayılı KHK'nın 45/A maddesinin yürürlüğe girdiği tarih öncesinde, sözleşmeli olarak atanan sağlık personelinin kadroya geçirilmemesi nedeniyle davalar açılmaya devam ediliyor.

Erzurum Bölge İdare Mahkemesi, kadroya geçirilmeyen personelin bir davada, kadroya geçirilmesi gerektiği yönündeki idare mahkemesi kararını onadı. Mahkeme heyeti oybirliğiyle, idarenin 45/A kapsamında yapılan atamaların farklı bir statü olduğu yönündeki başvuruyu dikkate almadı.

İŞTE MAHKEME KARARI
Memurlar.Net - Özel

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