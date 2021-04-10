Maymun Pager beyin gücüyle bilgisayar oyunu oynadı
Ünlü girişimci Elon Musk'ın nörobilim şirketinin yayınladığı video büyük ilgi gördü.
|10 Nisan 2021 17:31
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