Mehmetçik'e son teknoloji üniforma
|10 Nisan 2021 17:10
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Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kamuflaj olarak da bilinen eğitim üniformaları yenilendi. Son teknoloji ile yapılan özel üniformaların üretimini ilk kez TRT Haber görüntüledi.
Daha önceki üniformalar incelendi
Mühendis Albay Neslihan Ay, önceden karşılaşılan problemlerin incelendiği bilgisini vererek, "Yeni eğitim kıyafetleri eğitim elbisesi, içine giyilen t-shirt, bot ve rüzgar ceketinden oluşmaktadır. Yerli ve milli olarak üretilen eğitim elbisesiyle kullanıcının ihtiyacı, personelin beklentileri ile daha önce kullanılan eğitim elbisesinde karşılaşılan problemler incelenmiştir" dedi.
Çalışmalar bu problemlere çözüm olması için yapıldı. Yeni üniformalar bilgisayarda tasarlandı. Sanal ortamda hazırlanan kalıplar kumaşa çıkartıldı.
Coğrafi yapı dikkate alındı
Lazerli otomatik kesim makinasında tam 100 kat kumaş aynı anda kesilebiliyor. Çıkartılan kalıplardan arta kalan fire ise geri dönüşme gönderiliyor.
Yeni üniformalar hazırlanırken Türkiye ve harekat alanlarının coğrafi yapısı göz önünde bulunduruldu. Harita Genel Müdürlüğünden alınan görüntüler incelendi. Kamuflaj renk ve desenleri bunlara uygun olarak seçildi.
Neslihan Ay, üniformaların özellikleriyle ilgili şu bilgileri verdi:
"Kumaşın özellikle polyester ve pamuk oranı değiştirilmiştir. Mukavemet değeri artırılmıştır. Hava geçirgenliği değeri yükseltilerek vücudun daha iyi nefes alabilmesi ve vücuttaki terin dışarıya daha kolay atılması sağlanmıştır. Ayrıca kumaşın yüzeyinde yapılan aprelerle su iticilik ve yağ iticilik değerleri yükseltilmiştir."
Üniformalar tek tek kontrolden geçiriliyor
Yeni kamuflajların kalıpları üretim atölyesindeki bantlarda parça parça dikilerek son haline getiriliyor ve Mehmetçik'e maksimum konforu sağlamak için sahaya gönderiliyor.
Hazırlanan üniformalar, paketlenmeden önce tek tek kalite kontrol işleminden geçiriliyor.
Doğancan Aksoy
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