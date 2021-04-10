Bakan Soylu: 2021'de 40 terör eylemi engellendi
|10 Nisan 2021 17:13
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar sözde üst düzey 462 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Soylu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar terörle mücadele alanında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.
Buna göre, 30'u kırmızı, 27'si mavi, 28'i yeşil, 63'ü turuncu, 314'ü gri kategoride aranan olmak üzere 462 sözde üst düzey terörist etkisiz hale getirildi.
Ayrıca 2017'de 1997, 2018'de 1636, 2019'da 1628, 2020'de 1171 ve 2021'de 284 olmak üzere 6 bin 716 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
2017'de 161, 2018'de 136, 2019'da 130, 2020'de 53 ve 2021'de ise 12 kişi terör örgütüne katıldı.
Bölücü terör örgütü PKK/KCK'dan 2017'de 135, 2018'de 165, 2019'da 273, 2020'de 243 ve 2021'de ise 45 olmak üzere 861 terörist ikna yoluyla teslim oldu.
2017'de 697, 2018'de 361, 2019'da 309, 2020'de 248 ve 2021'de 40 terör eylemi engellendi.
15 TEMMUZ SONRASINDANSüleyman Soylu | Maske😷 Mesafe️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) April 10, 2021
BUGÜNE
TERÖRLE MÜCADELE ⬇️ pic.twitter.com/jTIlBCbl7V
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