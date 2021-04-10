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Bakan Gül'ün annesi Saliha Gül, toprağa verildi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün annesi Saliha Gül, Gaziantep'te toprağa verildi.
 10 Nisan 2021 17:15
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden 75 yaşındaki annesi Saliha Gül, Gaziantep'te toprağa verildi.

Ankara'dan uçakla Gaziantep Havalimanı'na getirilen Gül'ün naaşı, tören için cenaze aracıyla Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'ne götürüldü.

Buradaki törene, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, babası Cemil Gül, kayınbabası Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri katıldı.

İkindi vaktinde cenaze namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Büyük bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen ve hayırlı evlatlar yetiştiren Saliha annemiz, inşallah imtihanı kazanmıştır. Dua ediyoruz, Rabbimiz mekanını cennet eylesin, makamını ali eylesin." diye dua etti.

Bakan Gül de duaların kabul olmasını dileyerek, "Biz cenaze namazını kıldık, haklarınızı helal edin. Taziyeyi burada kabul ettik. Bizler define gideceğiz, salgın sebebiyle hepinizin defne geldiğini kabul ediyoruz, taziyeleri de burada kabul ettik. Allah hepinizden razı olsun, Rabbim kabul etsin." diye konuştu.

Bakan Gül'ün de omuz verdiği tabut cenaze aracına yerleştirildi.

Saliha Gül'ün cenazesi, Asri Mezarlıktaki aile mezarlığına defnedildi.

Gül ailesinin, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle taziye ziyaretlerini kabul etmeyeceği öğrenildi.

Ankara Şehir Hastanesinde Kovid-19 tedavisi gören ve yaklaşık 3 aydır entübe durumda olduğu öğrenilen Saliha Gül, dün hayatını kaybetmişti.
Anadolu Ajansı
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