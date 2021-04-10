Anestezi teknikeri, Burçak bebeğin fotoğrafıyla birinci oldu
Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli anestezi teknikeri Ayşe Polat, hastanelerinde dünyaya gelirken çektiği Burçak bebeğin fotoğrafıyla online fotoğraf yarışmasında birinci seçildi.
|10 Nisan 2021 17:32
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Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Yeşim- Oktay Başdinç çiftinin ikinci çocuğu doğdu. Hastanede görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Erhan Hanlıgil'in girdiği sezaryen operasyonunda dünyaya gelen ve Burçak ismi verilen bebeği, anestezi teknikeri Ayşe Polat fotoğrafladı. Doğumun hemen ardından Burçak bebeğin ellerini açarak, havaya kaldırma anını yakalayan Polat, bu kareyle online fotoğraf yarışmasına başvurdu. Burçak bebek fotoğrafı ile birinci olan Ayşe Polat, çok sevindiğini söyledi.
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