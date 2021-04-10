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Dondurma üreticisine 'Maraş dondurması coğrafi işareti'

Türkiye'nin yerli dondurma üreticisi, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) ile sözleşme imzalayarak Maraş Dondurması'nın coğrafi işareti kullanım hakkını aldı. Bundan sonra coğrafi işaret belgesindeki kriterleri yerine getirerek Maraş Dondurması üretecek olan marka, mahreç kullanım hakkını alan 10'uncu firma oldu.
 10 Nisan 2021 17:34
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Dondurma üreticisine 'Maraş dondurması coğrafi işareti'

Yerli dondurma üreticisinin başvurusu üzerine, dondurma numunelerinde laboratuvarlar ortamında yapılan incelemede dondurmaların Maraş Dondurması olduğu belirlendi. Bunun üzerine KMTSO Fuaye Salonu'nda Oda Başkanı Şahin Balcıoğlu ile firmanın Kahramanmaraş Fabrika Müdürü Emin Yıldırım arasında sözleşme imzalandı. İmzadan önce bir açıklama yapan Şahin Balcıoğlu, yerli dondurma üreticisinin kendilerine yaptıkları müracaat sonrası alınan numunelerden ürettiği dondurmaların standartlara uyduğunun tespit edildiğini söyledi.

Firmanın Maraş Dondurması üreterek şehrin adını dünyaya duyuracağını ifade eden Balcıoğlu, "Bugün, Maraş Dondurması'nın ismini kullanabilmek için bir sözleşme imzalayacağız. Bu bizim için mutlu ve gururlu bir gün. Çünkü bizim firmalarımızdan bir tanesi ve büyük bir firmamız burada üretip dünyaya satan ve Maraş adını dünyaya tanıtan bir firmamız. Bu yüzden çok sevinçliyiz ve mutluyuz. Başarılar diliyoruz. İnşallah ismimizle daha çok çalışıp daha çok kazanıp dünyanın daha çok ülkesinde bizim adımızı lanse edecekleri, reklam edecekleri, anlatacakları umuduyla başarılar diliyorum" diye konuştu.

"MARAŞ DONDURMASI BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ"

Dondurma üreticisinin Kahramanmaraş Fabrika Müdürü Emin Yıldırım, Bursa'nın yanında Kahramanmaraş'ta da fabrikalarının olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

"Kahramanmaraş'ta üretim yapmaktan, burada istihdam sağlamaktan Maraş Dondurması'nı Maraş şehrinde üretip dünyaya yaymaya çalışmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu yönde çalışmalar artarak devam edecek. Maraş Dondurması bizim için çok kıymetli ve değerli bir ürünümüz. Buna dair şirketimizin çok büyük stratejileri ve beklentiler var. Buna dair biz de bir mutluluk yaşıyoruz, sizlerle de anlaşma aşamasındayız, bundan da büyük mutluluk duyuyoruz. Bize sağladığınız uygun görülmüş."

Konuşmaların ardından Şahin Balcıoğlu ile Emin Yıldırım sözleşmeyi imzaladı. Daha sonra Balcıoğlu, Yıldırım'a Maraş Dondurması coğrafi işaretini kullanma izni belgesini verdi.

Maraş Dondurması, 2014 Ocak'ta üretime başlayan Kahramanmaraş'ta fabrikasında üretecek. 12 bin metrekare kapalı alanı bulunan ve aylık 3.2 milyon litre üretim kapasitesine sahip olan fabrikada şu an 223 kişi istihdam ediliyor ve bu rakam yaz mevsiminde 300'ü buluyor.

HER DONDURMA MARAŞ DONDURMASI DİYE SATILAMIYOR

Maraş Dondurması'nın coğrafi işareti, 13 Nisan 2018'de Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası adına tescillendi. Coğrafi işaretin alınmasının ardından KMTSO, her dondurmanın Maraş Dondurması diye satılamayacağını, bu nedenle de tüm dondurma üreticilerini coğrafi işarette belirtilen üretim şartlarını yerine getirmeleri konusunda uyarmıştı. Aralarında dünyanın dondurma devlerinin de olduğu bazı firmalar coğrafi işaretin iptali için dava açmış ancak, davalar KMTSO lehine sonuçlanırken, yerli marka mahreç kullanım hakkını alan 10'uncu firma oldu.
DHA
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