56. Türkiye Bisiklet Turu yarın yeni etabıyla başlayacak
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk gününde yarın yoğun kar yağışı nedeniyle iptal edilen Nevşehir-Kapadokya etabının yerine Konya'da kısa bir etap yapılacak.
|10 Nisan 2021 17:56
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Nevşehir'deki olumsuz hava koşulları nedeniyle turun önceden açıklanan 167.3 kilometrelik ilk etabı iptal edilmişti.
Çıkarılan etabın yerine Konya'da 72.4 kilometrelik bir parkurda bisikletçiler saat 14.30'da 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk pedallarını çevirecek.
Diğer etaplar daha önce açıklandığı gibi gerçekleştirilecek.
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