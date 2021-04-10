1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Moderna, BioNTech'den daha çok yan etkiye yol açıyor

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yapılan bir araştırma, Moderna'nın Kovid-19 aşısının yan etkilerinin, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşıdan daha fazla olduğunu ortaya koydu.
 10 Nisan 2021 18:05
+Aa- Yazdır
Moderna, BioNTech'den daha çok yan etkiye yol açıyor

CDC tarafından yapılan ve JAMA adlı online dergide yayımlanan araştırmada, 14 Aralık 2020- 28 Şubat 2021 arasında Kovid-19 aşısı olan kişilerde görülen yan etkiler incelendi.

İlk dozdan sonra Moderna aşısını olanların yüzde 74'ü yan etki görüldüğünü raporlarken, Pfizer/BioNTech aşısını olanların yüzde 65,4'ü yan etki görüldüğünü söyledi.

İkinci dozun ardından ise Moderna aşısı olanların yüzde 82'si, Pfizer/BioNTech aşısı olanların ise yüzde 68,6'sı yan etki görüldüğü bildirdi.

Öte yandan aşı olan kişilerin bildirdiği yan etkilerin çoğunluğunun kolda ağrı gibi hafif yan etkiler olduğunun da altı çizildi.

Ayrıca aşıların ikinci dozunun ardından ateş ve üşüme gibi yan etkilerin de daha sık görüldüğü kaydedildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
AİHM'den aşı karşıtlarına kötü haber
08 Nisan 2021 21:10		 Kovid-19'un yüzeyle temas sonucu bulaşma riski çok düşük
08 Nisan 2021 20:45
Vaka sayısı yükselişini sürdürüyor! 55 bine yaklaştı
07 Nisan 2021 21:32		 Vaka sayısı 50 bine dayandı
06 Nisan 2021 20:06
Vaka sayıları açıklandı: 42 bin 551 kişinin testi pozitif çıktı
05 Nisan 2021 18:59		 Günlük vaka sayısı 40 bine yaklaştı
31 Mart 2021 20:26
Johnson & Johnson, Avrupa'ya aşı sevkiyatına başlayacak
29 Mart 2021 21:49		 Vaka sayısı 32 bini geçti
29 Mart 2021 20:51
Vaka sayısı 30 bini geçti
27 Mart 2021 19:01		 Ameliyatı planlanmış hastalara aşısı önceliği önerisi
25 Mart 2021 23:40
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:14 - 'Kapalı ortamlarda hava yerine zehir soluyoruz'18:11 - Karantinada olması gereken kadın işe giderken yakalandı18:05 - Moderna, BioNTech'den daha çok yan etkiye yol açıyor18:03 - Protokol sorununun altından AB liderlerinin iç çekişmesi çıktı18:00 - Avukat'ı sopa ile döverek ağır yaralayan 3 kişi tutuklandı17:56 - 56. Türkiye Bisiklet Turu yarın yeni etabıyla başlayacak
17:55 - Kastamonu'da reklam panolarındaki ilana soruşturma17:35 - Hırka-i Şerif, bu ramazan da ziyarete kapalı17:34 - Dondurma üreticisine 'Maraş dondurması coğrafi işareti'17:32 - Anestezi teknikeri, Burçak bebeğin fotoğrafıyla birinci oldu17:31 - Maymun Pager beyin gücüyle bilgisayar oyunu oynadı17:29 - Kovid 19 aşı turu: Fiyatları 3 bin TL'den başlıyor
17:28 - 3 kardeş, 15 gün içinde koronavirüsten vefat etti17:25 - Fahrettin Altun'dan dijital faşizme karşı güç birliği çağrısı17:23 - AKINCI PT-3 orta irtifa testini başarıyla tamamladı17:15 - Bakan Gül'ün annesi Saliha Gül, toprağa verildi17:13 - Bakan Soylu: 2021'de 40 terör eylemi engellendi
17:10 - Mehmetçik'e son teknoloji üniforma
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Zam ve tazminat kararnamesi Resmi Gazetede yayımlandı
Pınar Gültekin davasında yeni detay, savcı istifa etti
Çocuğunuzda bu belirtiler varsa mutant virüs olabilir
Belediye 750 bin TL'lik aracı bu yöntemle 280 bin TL'ye aldı
Mobbinge uğrayan genel sekreter göreve iade edildi!
MEB, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yaptı
Öğrenci yurtlarına yeni düzenlemeler geliyor
Milletvekili tipiye yakalandı kaza geçirdi, durumunu twitter'dan paylaştı
Konya'da tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 12 yaralı
FETÖ'cü kaymakamlara talimat: Sosyal yardımları kesin!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gratis 2
üzüntüye kapılmak 1
bir örnek giyinmek 1
süper kahraman 1
103 tesadüf mü? 2
evde yalnızken yapılanlar 2
sahne 1
kadı 1
bitcoin 2
sözlükçülerden özlü sözler 2
SON İLANLAR
TAGEM sözleşmeli endüstri mühendisi alacak
İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi sözleşmeli 67 sağlık personeli alacak
Munzur Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Araplı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sinop Türkeli Belediyesi 42 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam