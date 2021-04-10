Karantinada olması gereken kadın işe giderken yakalandı
|10 Nisan 2021 18:11
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Edinilen bilgiye göre, Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi'nde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama yapan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri ve İl Salgın Denetim ekipleri Gülsüm T. (46) idaresindeki otomobili durdurdu. Polis ekipleri kadın sürücünün ve aracın evrak sorgulamasını yaparken, İl Salgın Denetim ekipleri kadının HES Kodu sorgulamasını yaptı. 2 çocuğu korona virüslü olan kadının ev "Riskli" olarak izlenimi devam ettiği ve karantinada olması gerektiği tespit edildi. HES Kodu sorgulaması "Risklidir" çıkan kadın 10 günlük ev karantinasını ihlal edince uygulama noktasına 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Aracından indirilen kadın ambulansla Cemalettin Aksaray-i Yurt Müdürlüğü'ne götürüldü. Gülsüm T.'nin 10 gün süreyle karantinada tutulacağı öğrenildi.
Ambulansa binerken kendini görüntülemek isteyen basın mensuplarına tepki gösteren kadın sürücü, "Çekmeyin ya, sanki suç işledik, çek çek daha yakından çek" dedi.
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