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İftarda yapılan en büyük hata hızlı ve çok besin tüketmek

Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü, iftarda yapılan en büyük hatalardan birisinin çok hızlı bir şekilde, çok yüksek miktarda besin tüketme olduğuna dikkat çekerek uyardı.
 10 Nisan 2021 18:26
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İftarda yapılan en büyük hata hızlı ve çok besin tüketmek

Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü, iftarda yapılan en büyük hatalardan birisinin çok hızlı bir şekilde, çok yüksek miktarda besin tüketme olduğuna dikkat çekerek uyardı.

Ramazan ayı öncesi İl Sağlık Müdürlüğü, dikkatli beslenme konusunda açıklama yaptı.

Ramazan ayında oruç tutulmayan bölümde en az iki öğünün tamamlanması gerektiği belirtilen açıklamada:"Ramazan ayı, oruç tutanlar için beslenme ve yaşam şeklinin değiştiği bir aydır. Yeterli ve dengeli beslenmenin sürdürülebilmesi için günün oruç tutulmayan bölümünde en az 2 öğünü tamamlamak ve sahur öğününü atlamamak gerekir. Sahura kalkılmaması ya da sahurda sadece su içilmesinin zararlı olduğu unutulmamalıdır. Çünkü bu beslenme tarzı yaklaşık 16 saat olan açlığı, ortalama 20 saate çıkarmaktadır. Bu da açlık kan şekerinin daha erken saatlerde düşmesine ve buna bağlı olarak günün daha verimsiz geçmesine neden olmaktadır. Bu durumun aksine eğer sahur öğünü, ağır yemeklerden oluşursa gece metabolizma hızı düştüğü için yemeklerin yağa dönüşme hızı ve kilo alma riski artmaktadır. Bu nedenle sahura mutlaka kalkılmalıdır" denildi.

Sahurda yoğurt, peynir ve yumurta gibi hafif bir kahvaltı tavsiyesinde bulunulan açıklamada, "Sahurda süt, yoğurt, peynir, yumurta, tam tahıllı ekmekler gibi besinlerden oluşan hafif bir kahvaltı yapılabilir ya da çorba, zeytinyağlı yemekler, yoğurt ve salatadan oluşan bir öğün tercih edilebilir. Gün içerisinde aşırı acıkma problemi olanların midenin boşalma süresini uzatarak acıkmayı geciktiren kuru fasulye, nohut, mercimek, bulgur pilavı gibi yemekleri tüketmesi,aşırı yağlı, tuzlu ve ağır yemekler ile hamur işlerinden uzak durulması uygun olacaktır. İftar sofralarında bir insana yetecek yemeğin 2-3 kat fazlası bulunabilmektedir. İftarda kan şekeri çok düşük olduğundan kısa sürede çok miktarda besin tüketme isteği doğmaktadır. Yapılan en büyük hatalardan birisi de çok hızlı bir şekilde, çok yüksek miktarda besin tüketmektir. Çok hızlı yemek yendiğinde bu süre zarfında fazla miktarda, enerjisi yüksek besinler yenilir ve bu durum hem sağlık açısından risk oluşturabilir hem de ilerleyen günlerde kilo alımına zemin hazırlayabilir" şeklindeki ifadeler yer aldı.

Sıvı tüketimini de dikkat çekilen açıklamanın devamında ise "Sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısı artmakta ve metabolizma bu yeni duruma uyum sağlamaya çalışmaktadır. Sıcaklıkların etkisiyle artan terleme ile birlikte yeterince sıvı alınmazsa su ve mineral kaybı sonucu, bayılma, bulantı, baş dönmesi gibi sağlık problemleri yaşanabilmektedir. Günde ortalama en az 2-2,5 litre (12-14 su bardağı) su içmeye, bununla birlikte Ramazan ayında sıvı ihtiyacını da karşılayacak ayran, taze sıkılmış meyve-sebze suları, sade soda vb. sık sık tüketmeye özen gösterilmelidir"ifadelerine yer verildi.
İhlas Haber Ajansı
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