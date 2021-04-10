1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Bazı kişiler market poşetini eline alıp geziyor' tepkisi

KORONAVİRÜS risk haritasında kırmızı renkle işaretlenen 'çok yüksek riskli' iller arasında bulunan Trabzon?da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Vatandaşlar, bazı kişilerin ellerine aldıkları market poşetleri ile gezinti yaptıklarını iddia ederek tepki gösterdi.
 10 Nisan 2021 18:31
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasına göre yüksek riskli' iller arasında bulunan Trabzon'da hafta sonu kısıtlama tedbiri uygulanıyor. Kısıtlamada köy ve mahallelere çıkılmasının önüne geçilmesi için kent merkezi ve ilçe giriş çıkışlarında polis ve jandarma ekipleri tarafından kontrol noktaları oluşturuldu. Durdurulan araçlarda sürücülerin seyahat izin belgesi ve kısıtlamadan muaf olduklarını gösteren belgeler ile görev yerleri sorgulandı. Mahallelerde ise vatandaşların market alışverişleri için sokaklarda olduğu görüldü. Vatandaşlar, kurallara uymayanların ellerine aldıkları market poşetleri ile gezinti yaptıklarını öne sürdü.

'MARKET BAHANESİ İLE GEZENLERİ GÖRÜYORUM'

Alınan kısıtlama kurallarına uyulmadığını ifade eden Mehmet Ali Turhan, 'Hafta sonu çalıştığım için dışarıya çıkmak zorundayım. Marketlere ihtiyaçlarını karşılamak için gidenler de var tabi ama genellikle market bahanesi ile gezenleri görüyorum. Ben Beşirli'de oturuyorum. Beşirli'den ekmeğini alan, sahil boyu gezip, Ayasofya'dan dönüyor ve evine geri geliyor. Marketten ihtiyaç gören direk evine gitmiyor. Bazen bunalıp benim de yaptığım oluyor. Ama kısıtlamalara uyulmadığını görmek mümkün' dedi.

'YÜRÜYÜŞ VE TOPLANMALAR MAHALLE ARALARINDA ÇOK OLUYOR'

Mahalle aralarında yürüyüş ve toplanmaların çok olduğunu söyleyen Ayşe Özsoy, 'Kısıtlamalar çok fazla uyulmuyor. Ben koronavirüs ülkemize girdiğinden beri çift maske kullanıyorum. Sokağa ihtiyacım dışında çıkmamaya özen gösteriyorum. Evim cadde üzerinde bir yerde. Çoğu zaman cama veya balkona çıkıyorum. Gördüğüm kadarı ile insanlar kurallara uymuyorlar. Halen daha maskesini çenesinin altında takan var. Mesafe kurallarına uymayanlar var. Eline market poşetini alan gezintiye çıkıyor. Büyük marketler açık ama mahalle marketleri kapalı. Mahalle aralarında yürüyüşler ve toplanmalar çok oluyor. Kurallara herkesin uyması gerekiyor' diye konuştu.

'UFAK TEFEK KAÇAKLAR OLABİLİYOR'

Gürkan Uzun ise, 'Kısıtlamalar devam ediyor. Vaka sayılarında artışlar var. Ben sağlık çalışanıyım. Bugün markete geldim, şimdi evime geri dönüyorum. Alınan tedbirler ve bu tedbirlere uyulması çok önemli. Benim gözlemlediğime göre Trabzonluların yüzde 90'ı kurallara uyuyor. Arada bir mahalle aralarında ufak tefek kaçaklar olabiliyor' şeklinde konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kısıtlamayı ihlal etti, ceza kesilince baygınlık geçirdi
10 Nisan 2021 19:38		 SOLOTÜRK'ten Şanlıurfa'da nefes kesen gösteri
10 Nisan 2021 19:26
Kalp krizi geçiren eski milletvekili hayatını kaybetti
10 Nisan 2021 18:55		 'Kapalı ortamlarda hava yerine zehir soluyoruz'
10 Nisan 2021 18:14
Karantinada olması gereken kadın işe giderken yakalandı
10 Nisan 2021 18:11		 Dondurma üreticisine 'Maraş dondurması coğrafi işareti'
10 Nisan 2021 17:34
Kovid 19 aşı turu: Fiyatları 3 bin TL'den başlıyor
10 Nisan 2021 17:29		 3 kardeş, 15 gün içinde koronavirüsten vefat etti
10 Nisan 2021 17:28
Sırası gelmesine rağmen aşı olmayanlara uyarı
10 Nisan 2021 17:09		 Temaslı pilot denetime takıldı, yurda yerleştirildi
10 Nisan 2021 16:02
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:42 - Emekli öğretmen dolandırıcılara 215 bin lira kaptırdı19:40 - 3 ilde reklam panolarındaki ilana soruşturma açıldı19:38 - Kısıtlamayı ihlal etti, ceza kesilince baygınlık geçirdi19:37 - 9 ilçesinde 33 kişi sobadan zehirlendi, 3 kişi vefat etti19:26 - SOLOTÜRK'ten Şanlıurfa'da nefes kesen gösteri18:55 - Kalp krizi geçiren eski milletvekili hayatını kaybetti
18:42 - Uzmanlardan uyarı: Akıl sağlığı kriziyle karşı karşıyayız18:40 - Cumhurbaşkanı Erdoğan Sarıyer'de minibüs durağına uğradı18:31 - 'Bazı kişiler market poşetini eline alıp geziyor' tepkisi18:26 - İftarda yapılan en büyük hata hızlı ve çok besin tüketmek18:14 - 'Kapalı ortamlarda hava yerine zehir soluyoruz'18:11 - Karantinada olması gereken kadın işe giderken yakalandı
18:05 - Moderna, BioNTech'den daha çok yan etkiye yol açıyor18:03 - Protokol sorununun altından AB liderlerinin iç çekişmesi çıktı18:00 - Avukat'ı sopa ile döverek ağır yaralayan 3 kişi tutuklandı17:56 - 56. Türkiye Bisiklet Turu yarın yeni etabıyla başlayacak17:35 - Hırka-i Şerif, bu ramazan da ziyarete kapalı
17:34 - Dondurma üreticisine 'Maraş dondurması coğrafi işareti'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Zam ve tazminat kararnamesi Resmi Gazetede yayımlandı
Pınar Gültekin davasında yeni detay, savcı istifa etti
Çocuğunuzda bu belirtiler varsa mutant virüs olabilir
Belediye 750 bin TL'lik aracı bu yöntemle 280 bin TL'ye aldı
Mobbinge uğrayan genel sekreter göreve iade edildi!
MEB, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yaptı
Öğrenci yurtlarına yeni düzenlemeler geliyor
Milletvekili tipiye yakalandı kaza geçirdi, durumunu twitter'dan paylaştı
Erdoğan talimat verdi! Vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak
Konya'da tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 12 yaralı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Birsen Tezer 1
dakikada yüz kelime konuşmak 2
yazıyor 2
hele şükür 1
Gülseren Budayıcıoğlu 5
Yerli koronavirüs aşısında flaş gelişme 1
Hayat dersi 5
kadı 1
gelmiş geçmiş en iyi bilgisayar oyunu 2
once said 1
SON İLANLAR
TAGEM sözleşmeli endüstri mühendisi alacak
İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi sözleşmeli 67 sağlık personeli alacak
Munzur Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Araplı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sinop Türkeli Belediyesi 42 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam