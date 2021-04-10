9 ilçesinde 33 kişi sobadan zehirlendi, 3 kişi vefat etti

DEVLET LOJMANLARINDAN 8 BİN 339'U AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE SATILDI Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, kamu konutlarının ekonomiye kazandırılması kapsamında satış talimatı verilen 11 bin 700 kamu konutundan 8 bin 339'unun satışı tamamlandı- Bakanlık tarafından ayrıca 2012'den bugüne kadar 2B arazilerindeki yaklaşık 584 bin 941 taşınmaz satıldı, 821 bin 459 hak sahibi vatandaş tapusuna kavuştu-