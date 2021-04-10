9 ilçesinde 33 kişi sobadan zehirlendi, 3 kişi vefat etti
|10 Nisan 2021 19:37
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Kentte dün akşam saatlerinden itibaren başlayan ve etkisini artıran fırtına nedeniyle soba zehirlenmeleri meydana geldi. Selçuklu, Meram, Doğanhisar, Güneysınır, Hüyük, Derbent, Cihanbeyli, Çeltik ve Karapınar ilçelerinde 10 evden 33 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Bu kişiler, çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Doğanhisar ilçesi Konakkale Mahallesi'nde, Bahriye Arslan (69) ve eşi Hüseyin Arslan (69), evlerinde yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Hüseyin Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Karapınar ilçesinde ise Hankapı Mahallesi Parlak Sokak'taki evlerinde Cavit Parlak (74) ve eşi Fethiye Parlak'a (75), ulaşamayan yakınları, durumu polis ve sağlık görevlilerine bildirdi. Adrese gelen ekipler, çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi. Zehirlenmelerle ilgili soruşturma başlatıldı.
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