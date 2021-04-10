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Emekli öğretmen dolandırıcılara 215 bin lira kaptırdı

Çorum'da telefonla arayan dolandırıcılara yaklaşık 215 bin lira gönderen emekli öğretmen çift, zanlıların bulunmasını bekliyor.
 10 Nisan 2021 19:42
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Emekli öğretmen dolandırıcılara 215 bin lira kaptırdı

Gülabibey Mahallesi'nde oturan 77 yaşındaki Cafer ve 66 yaşındaki eşi Şirin Güneş'i arayıp kendilerini polis olarak tanıtan kişiler, "kimlik bilgileriyle yurt dışına yasa dışı para çıkışı yapan şebekenin tespit edildiğini" söyledi. Bu kişiler, çiftten evdeki bütün altın ve paralarını "soruşturmayı yürüten savcının hesabına" yatırmasını istedi.

Uzun telefon görüşmeleri sonucu ikna olan emekli çift, evdeki 1980 dolar, 1200 avro, 100 gram altın ve 44 çeyrek altını Türk lirasına çevirip, zanlıların belirttiği banka hesabına yatırdı.

Aynı kişiler tarafından bir sonraki gün de aranarak "Adınıza kredi de çekilmiş. Bu kredileri iptal edebilmemiz için yeniden kredi başvurusu yapmanız gerekiyor." denilen çift, bu kez 50 ve 60 biner lira tutarında iki kredi çekip yine şüphelilerin belirttiği hesaba gönderdi.

Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan çift, polise giderek şikayetçi oldu.

Cafer Güneş, AA muhabirine, ilk başta dolandırıcı olduklarından şüphelendiği kişilerin kendilerini ikna etmeyi başardığını söyleyerek, "Hipnotize olmuş gibi her dediklerini yapmak zorunda kaldık. Beni sürekli arayıp talimatlar verdi. Sürekli bir şeyler sorup dikkatimi dağıttılar. Zanlıların bir an önce bulunmasını ve mağduriyetimizin giderilmesini bekliyoruz." dedi.

Şirin Güneş ise 2011'den bu yana biriktirdiklerini telefon dolandırıcılarına kaptırdıklarını, bir de bankaya borçlandıklarını belirterek, "Yani faizleriyle toplam 240 bin liramız gitti." diye konuştu.

Telefon dolandırıcıları konusunda herkesin dikkatli olması gerektiği kaydeden Güneş, "Bir yandan benimle konuşurken diğer yandan da eşimle telefonla konuşup aramızda iletişim kurmamızı engellediler. Dolandırıldığımızı anladıktan sonra fark ettik neler olduğunu. Birçok kişiyi dolandırmışlar. Herkesin başına gelebilir." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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