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Kayseri'de devrilen otomobildeki aynı aileden 4 kişi öldü
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.
|10 Nisan 2021 19:56
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Alınan bilgiye göre, Hüseyin Ş. idaresindeki 27 SP 695 plakalı otomobil, Pazarören Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücü ile otomobildeki Mert Efe Ş, Damla Ş. ve Semra Ş'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
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