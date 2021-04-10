Kısıtlamada kaza yaptı, hem ehliyeti gitti, hem de ceza yedi
|10 Nisan 2021 20:01
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Kaza, merkeze bağlı Çaydaçıra Mahallesi Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.T. idaresindeki 23 AAR 767 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Ö.B. yönetimindeki 23 BG 252 plakalı hafif ticari araca çaptı. Kazada yaralanıp araçtan da inemeyen otomobil sürücüsü H.T., çarptığı aracın sürücüsü tarafından çıkartıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis, kazayla ilgili inceleme yaparken hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü H.T.'nin 4.79 promil alkollü olması ve ikinci defa aynı suçu işlemiş olması nedeniyle bin 669 TL para cezası kesti, 2 yıllığına da ehliyete el koydu. Öte yandan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden de sürücüye 3 bin 150 TL daha para cezası daha yazıldı.
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