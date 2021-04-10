Çöken istinat duvarına ilişkin 3 kişinin ifadeleri ortaya çıktı
|10 Nisan 2021 20:21
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Çankaya ilçesinde çöken istinat duvarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan inşaat müteahhidi Süleyman A., hafriyat şirketi sahibi Serkan K. ve kepçe operatörü Özkan K. tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen 3 şahısın ifadeleri ortaya çıktı.
Gözaltına alınan müteahhit Süleyman A., "Suçlamaları kabul etmiyorum. Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi başta olmak üzere yapı denetim firmasından da tüm izinleri aldığını ve yasal prosedürleri yerine getirdim" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
Çöken istinat duvarının yanında kazı çalışması yapan Kepçe Operatörü Özkan K., "Beni firma sahibi kiraladı çalışmaya başladım. O gün Çankaya Belediyesinden gelenler oldu. Fotoğraf çektiler, onlar müteahhit Süleyman A. ile görüşüp gittiler. Çalışmamı projeye uygun şekilde ve müteahhidin beni yönlendirmesiyle yaptım. İnşaat alanı dışında kazı yapmadım. Bu olaya da benim müdahale ve kusurum yoktur" dediği öğrenildi.
Hafriyat firması sahibi Serkan K'nın ise, "Sadece kazı çalışması için operatör ve kepçe gönderdim" dediği ortaya çıktı.
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