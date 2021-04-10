Türkiye sağlık sistemine övgü

Türkiye Foto Muhabirleri Derneğince (TFMD) düzenlenen "Yılın Basın Fotoğrafları 2021" özel jürisi olan Meyer-Landrut, Antalya'da bir otelde düzenlenen değerlendirme toplantısı sonrası gazetecilerle bir araya geldi.

Yarışmada etkileyici fotoğraflar ve görsellerin bulunduğunu dile getiren Meyer-Landrut, toplantıda ilginç ve verimli tartışmalara şahit olduğunu aktardı.

Meyer-Landrut, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, Türkiye'deki sağlık sisteminin güçlü olduğunu vurguladı.

Salgına karşı Türkiye'de Avrupa'ya benzer bir durumun söz konusu olduğuna dikkati çeken Meyer-Landrut, "Maalesef enfeksiyon sayıları artmakta ancak Türkiye bu konuda etkin önlemler alıyor. Türkiye'nin çok etkileyici bir sağlık sistemi var. Ancak aşının rolü her şeyden önemli. Aşı programları devreye girip herkes aşılandıkça bunun etkisinin ne olacağını göreceğiz." diye konuştu.

Aşının etkinliğinin de önemli olduğunu belirten Meyer-Landrut, aşının hastalığa karşı bireyi koruyup korumadığının, virüsün yayılma hızını azaltıp azaltmadığının bilimsel çalışmalarla kanıtlanması gerektiğini vurguladı.

Aşılama yaygınlaştığı takdirde seyahat kısıtlamalarının da kalkabileceğini dile getiren Meyer-Landrut, şunları kaydetti:

"Aşı kampanyaları ve diğer önlemler sayesinde seyahat etmek daha güvenli hale gelecektir. Ancak henüz bunu söyleyebilmek için 2 ay içerisinde çıkacak olan verilere bakmamız gerekecek. Tabi ki farklı ülkelerde uygulanan aşı kampanyalarının ne kadar etkin olduğu da sanırım yakın zamanda ortaya çıkacak. Aşı kampanyalarının etkisini göstereceği konusunda da umutlu olmalıyız."