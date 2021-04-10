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PKK üyelerine yönelik operasyonlarda 4 zanlı tutuklandı

İzmir'de PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütünün sözde asayiş ve trafik birimleri içerisinde ve silahlı olarak çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdiği tespit edilen ve gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.
 10 Nisan 2021 20:40
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PKK üyelerine yönelik operasyonlarda 4 zanlı tutuklandı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki dönemde terör örgütünün sözde asayiş ve trafik birimleri içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 zanlıyı 3 Nisan'da gözaltına aldı.

Ekipler, örgüt içerisinde silahlı olarak çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 zanlıyı da diğer birimler ile koordineli olarak yapılan operasyonlarda 6 Nisan'da gözaltına aldı.

Her iki operasyon neticesinde yakalanan Suriye uyruklu 6 zanlı, işlemlerin ardından PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü üyesi olmak suçundan adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 2'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken 4'ü tutuklandı.
Anadolu Ajansı
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