PKK üyelerine yönelik operasyonlarda 4 zanlı tutuklandı
İzmir'de PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütünün sözde asayiş ve trafik birimleri içerisinde ve silahlı olarak çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdiği tespit edilen ve gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.
|10 Nisan 2021 20:40
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Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki dönemde terör örgütünün sözde asayiş ve trafik birimleri içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 zanlıyı 3 Nisan'da gözaltına aldı.
Ekipler, örgüt içerisinde silahlı olarak çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 zanlıyı da diğer birimler ile koordineli olarak yapılan operasyonlarda 6 Nisan'da gözaltına aldı.
Her iki operasyon neticesinde yakalanan Suriye uyruklu 6 zanlı, işlemlerin ardından PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü üyesi olmak suçundan adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 2'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken 4'ü tutuklandı.
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