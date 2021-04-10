Erdoğan 'dan şehidimizin ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Erkan Erdem'in ailesine başsağlığı diledi.
|10 Nisan 2021 21:10
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