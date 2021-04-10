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Bakan Soylu, Şehit Behram Aktaşlı Polis Merkezini ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıl dönümünde, Altındağ ilçesindeki Kuzeykent Şehit Behram Aktaşlı Polis Merkezi Amirliğini ziyaret etti.
 10 Nisan 2021 21:36
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Bakan Soylu, Şehit Behram Aktaşlı Polis Merkezini ziyaret etti

Bakan Soylu'yu Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla ve diğer yetkililer karşıladı.

Amirlikte görevli polis memurlarına karanfil veren Soylu, emniyet mensuplarının Polis Haftası'nı ve 10 Nisan Polis Günü'nü kutladı.

Bakan Soylu, Polis Merkezi Amirliğine ismini veren Şehit Behram Aktaşlı'nın oğlu Afrin'de görevli Özel Harekat Polisi Volkan Aktaşlı ile telefonda konuştu.

Soylu, telefon görüşmesinde, Şehit Behram Aktaşlı'ya rahmet dileyerek, "Şehit babanın ismi, burada arkadaşlarımızın onurlu, vakarlı çalışmalarıyla milletimize hizmetkar olan bir polis merkezi amirliğinde yaşatılıyor. Allah rahmet eylesin. Baban seninle ne kadar gurur duysa, azdır. Buradaki arkadaşlarımızla da ayrıca gurur duyuyordur. Biz de onun onurunu hep birlikte taşıyoruz. Allah cennetinde kavuştursun." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, ayrıca amirliğin denetleme defterini imzaladı.
Anadolu Ajansı
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