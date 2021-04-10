Açelya Apartmanı soruşturmasında, 3 kişi serbest
Tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
|10 Nisan 2021 21:57
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Başkentte Açelya Apartmanı'nın çökme riskiyle karşı karşıya kalmasına neden olan inşaatın müteahhidi ile hafriyat şirketi sahibi ve kepçe operatörü mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çankaya ilçesi İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta, arkasındaki Açelya Apartmanı'nın istinat duvarının bir kısmının yıkılmasına ve çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına neden olan inşaatla ilgili soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında, inşaatın müteahhidi S.A. ile hafriyat şirketi sahibi S.K. ve kepçe operatörü Ö.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Daha sonra tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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