Erdoğan'ın müjdesi patates üreticilerini sevindirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO), ürünlerinin bir kısmı elinde kalan çiftçiden patates, kuru soğan ve çeltik satın alacağını açıklaması, Türkiye'nin patates üretim merkezleri Nevşehir ve Niğde'de üreticileri mutlu etti.

Türkiye'nin patates ambarı konumundaki Nevşehir'in Derinkuyu ilçesi Kuyulutatlar köyündeki çiftçilerden Ceran Karasu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl hasat döneminde rekolte artışı yaşanan patatesin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında lokanta ve kafelerin kapalı olmasından dolayı tüketiminin düştüğüne dikkati çekti.

Karasu, çiftçinin deposunda kalan ürünün TMO aracılığıyla satın alınmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Alınan karardan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere yetkililere müteşekkir olduklarını dile getiren Karasu, "2020 yılında ekim alanı ve verim artışı vardı. Pandemi nedeniyle tüketimde daralma olunca ürün elimizde kaldı. Bugün itibarıyla deposunda patates olanların mağduriyeti giderilmiş oldu, mutluyuz." dedi.

Göksel Keltepe de köylerindeki depolarda yaklaşık 3 bin ton patates bulunduğunu, bu ürünün tamamının birkaç güne kadar sevk edileceğini anlatarak, "Çiftçinin elinde kalan ürüne devletimiz sahip çıkarak çok iyi bir iş yaptı. Biraz daha erken olsaydı çok daha iyi olurdu. Depodaki patates çürüyüp bizi zarara uğratacaktı, alınan kararla sofralara gidiyor." diye konuştu.

Mustafa Arpacı ise hasadın ardından yaptığı satışa rağmen deposunda yaklaşık 80 ton patatesin kaldığını, ürünün hayvan yemi olarak kullanılması veya çürümesi yerine ekonomiye kazandırılmasının kendilerini memnun ettiğini söyledi.

- Niğde

Patates alımlarının başladığı Niğde merkeze bağlı Edikli beldesindeki üreticilerden Seyrani Kahraman da "Cumhurbaşkanımızın verdiği bu haberden dolayı çok sevindik. Yoksa patateslerimiz ambarda kalmıştı. Yüzümüz gülmeye başladı." ifadelerini kullandı.

Üretici Erkan Yücel, alımlar devam ettiği sürece çiftçinin yüzünün güleceğini vurguladı.

Kenan Kaya ise "Ürettiğimiz patatesler depolarımızda kalmıştı. Cumhurbaşkanımız konuya el attı, depolarımızda bekleyen patatesler kaldırılmaya başlandı." dedi.

Üretici Ahmet Demirkoparan da TMO'nun alım yapmasının üreticileri çok memnun ettiğini söyleyerek, "TMO çiftçinin kara gün dostudur. Gerçekten bu kara günde TMO bunu gösterdi." diye konuştu.

Edikli Belde Belediye Başkanı Ercan Şayhan da TMO vasıtasıyla patateslerinin alındığını ve çiftçinin yüzünün güldüğünü dile getirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.