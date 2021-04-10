1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Varyantların PCR testlerine etkisi: 'Yalancı negatif' detayı

PCR testlerinin varyant virüsleri yakalamada etkisiz kaldığını savunan enfeksiyon uzmanları, vakaların testlerin yüzde 60-70 oranında 'yalancı negatif' sonuç vermesi nedeniyle arttığı görüşünü dile getirdi. Doç. Dr. Duran Tok, "Birinci, ikinci hatta üçüncü testi negatif olup dört dörtlük Kovid-19 bulgusu olan hastaların sayısı oldukça arttı" dedi.
 10 Nisan 2021 22:17
+Aa- Yazdır
Varyantların PCR testlerine etkisi: 'Yalancı negatif' detayı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilk döneminde yüzde 40 hata payı ile sonuç verdiği belirtilen PCR test kitlerinin, varyant virüslerin etkisiyle neredeyse yüzde 60-70 oranında 'yalancı negatif' sonuç verdiği öne sürüldü.

Kovid-19 semptomları görülen birçok kişide, birden çok PCR testi yapılmasına karşın sonuçların negatif çıktığı belirtilirken, bu sorun nedeniyle virüsün daha hızlı yayıldığı düşünülüyor.

Milliyet gazetesinden Mert İnan'ın haberine göre Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İsmail Balık, son zamanlarda testlerde yalancı negatiflik oranlarının arttığını gözlemlediklerini söyledi.

PCR testlerinin virüsün değişime uğraması en zor kısımlarına yönelik olarak hazırlandığını anlatan Balık; "Eğer bir ülke veya bölgede virüs yayılımı katlanarak artıyorsa mutasyon açısından önemli bir risk oluşmuş demektir. Virüs ne kadar kişiye atlama yaparsa, mutasyona uğrama yüzdesi de artmış olur. Ülke genelinde yaygın mutant analizi yapılırsa, Türkiye'ye özgü bir mutasyonla olup olmadığı da anlaşılır. İngiltere varyantı çıktıktan sonra dünyadaki vakaların yüzde 70'ine bulaştı. Varyant virüs, kısa süre içinde Vuhan'dan çıkan ilk suş dediğimiz virüs türünü silmiş olacak. Türkiye, varyant virüsün yayılmasının olumsuz etkisini yaşıyor. Aşı çalışmaları kadar mutasyonlu virüsleri de yakalayacak test kitlerinin geliştirilmesi çok önemli" diye konuştu.

Belirtilerinden Kovid-19 olduğu anlaşılan birçok kişinin testlerinin negatif gelmeye başladığına dikkat çeken özel bir hastanede Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı Doç. Dr. Duran Tok, "Birinci, ikinci hatta üçüncü testi negatif olup dört dörtlük Kovid-19 bulgusu olan hastaların sayısı oldukça arttı. Bazen akciğer tomografisinde bile yakalayamadığımız hastalar oluyor. PCR testleri, varyantlardan sonra Kovid-19 semptomu görülen kişilerin birçoğunda negatif sonuç veriyor. Türkiye'de virüsün genomik analizi detaylıca yapılmalı. Gen dizilimini anlarsak buna göre yeni test kitleri oluşturabiliriz" dedi.

'Yapılması gereken Türkiye'ye özgü varyant olup olmadığını tespit etmektir'

Varyant virüslerin gen dizilimlerinin Vuhan çıkışlı virüsten farklı olduğuna vurgu yapan Doç. Dr. Tok, şunları dedi:

"Mutasyona uğramış virüsü de tespit edecek tanı kriterleri için acil çalışmalar başlatılmalı. Sadece İngiltere, Brezilya, Güney Afrika varyantlarına odaklanmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Şu aşamada yapılması gereken Türkiye'ye özgü varyant olup olmadığını tespit etmektir. Bunu anlamanın tek yolu geniş bir genom dizilim araştırmasıdır. PCR'da çok fazla hasta kaçırmamız, Türkiye'ye özgü varyant mı var? sorusunu akıllara getiriyor. Bu durum ölüm tablosuna da yansıyor olabilir."

İstanbul'da özel bir hastanede Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Gökçe Demir de, varyant virüslerin gen diziliminin farklı olduğunu, PCR testlerinde yalancı negatiflik sonuçlarının arttığını belirterek, "Vuhan suşu dediğimiz virüsün tespitinde bile yüzde 40 oranında yalancı negatiflik olurken, varyantlarla bu oran yüzde 70'lere çıkmış durumda. Tespit edilen vakaların en az yüzde 50'sinde varyant türler olduğu anlaşılıyor. Bu rakam İstanbul için çok daha yüksek" bilgisini paylaştı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Montrö Boğazlar Sözleşmesi: Askeri gemilere şartlı izin
10 Nisan 2021 22:29		 Erdoğan-Zelenskiy görüşmesine ilişkin ortak bildiri yayımlandı
10 Nisan 2021 22:09
Bakan Soylu, Şehit Behram Aktaşlı Polis Merkezini ziyaret etti
10 Nisan 2021 21:36		 Erdoğan'ın son 24 saatteki yoğunluğu dikkat çekti
10 Nisan 2021 21:33
Erdoğan 'dan şehidimizin ailesine başsağlığı mesajı
10 Nisan 2021 21:10		 Vaka sayısı az da olsa düştü
10 Nisan 2021 20:50
Türkiye sağlık sistemine övgü
10 Nisan 2021 20:36		 Okullar kapanacak mı? Bakan Ziya Selçuk cevap verdi
10 Nisan 2021 20:29
Kritik görüşme sona erdi! Erdoğan'dan önemli açıklamalar
10 Nisan 2021 20:13		 Cumhurbaşkanı Erdoğan Sarıyer'de minibüs durağına uğradı
10 Nisan 2021 18:40
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:39 - SHGM: Rusya ile uçuşlarda herhangi değişiklik yok22:35 - Kanser hastası SGK'ye açtığı ilaç davasını kazandı22:32 - Show TV'nin iddialı dizisi ekranlara veda ediyor22:29 - Montrö Boğazlar Sözleşmesi: Askeri gemilere şartlı izin22:17 - Varyantların PCR testlerine etkisi: 'Yalancı negatif' detayı22:12 - Atakule'ye 'polis çakarı' ışıklandırması
22:09 - Erdoğan-Zelenskiy görüşmesine ilişkin ortak bildiri yayımlandı22:03 - Erdoğan'ın müjdesi patates üreticilerini sevindirdi21:57 - Açelya Apartmanı soruşturmasında, 3 kişi serbest21:36 - Bakan Soylu, Şehit Behram Aktaşlı Polis Merkezini ziyaret etti21:33 - Erdoğan'ın son 24 saatteki yoğunluğu dikkat çekti21:24 - Mısır'da keşfedilen 3 bin yıllık antik kent dünyaya tanıtıldı
21:10 - Erdoğan 'dan şehidimizin ailesine başsağlığı mesajı20:50 - Vaka sayısı az da olsa düştü20:40 - PKK üyelerine yönelik operasyonlarda 4 zanlı tutuklandı20:36 - Türkiye sağlık sistemine övgü20:29 - Okullar kapanacak mı? Bakan Ziya Selçuk cevap verdi
20:21 - Çöken istinat duvarına ilişkin 3 kişinin ifadeleri ortaya çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Zam ve tazminat kararnamesi Resmi Gazetede yayımlandı
Pınar Gültekin davasında yeni detay, savcı istifa etti
Belediye 750 bin TL'lik aracı bu yöntemle 280 bin TL'ye aldı
Çocuğunuzda bu belirtiler varsa mutant virüs olabilir
Okullar kapanacak mı? Bakan Ziya Selçuk cevap verdi
Mobbinge uğrayan genel sekreter göreve iade edildi!
MEB, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yaptı
Vaka sayısı az da olsa düştü
3 ilde reklam panolarındaki ilana soruşturma açıldı
Öğrenci yurtlarına yeni düzenlemeler geliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
once said 1
doksanlarda çocuk olmak 3
İngiltere Prensi hayatını kaybetmesi 6
töhmet 1
varyasyon 2
misilleme 1
yardım kuruluşları 2
iyi gitmeyince insanın işi,muhellebi yerken kırılır dişi 1
dert üstü murat üstü 2
tebessüm ettiren anlar 3
SON İLANLAR
TAGEM sözleşmeli endüstri mühendisi alacak
İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi sözleşmeli 67 sağlık personeli alacak
Munzur Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Araplı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sinop Türkeli Belediyesi 42 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam