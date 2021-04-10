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Show TV'nin iddialı dizisi ekranlara veda ediyor

Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın başrollerde yer aldığı Arıza dizisi ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Reyting mücadelesinde geride kalan dizi, 30. bölümüyle final yapacak.
 10 Nisan 2021 22:32
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Show TV'nin iddialı dizisi ekranlara veda ediyor

Sezona büyük bir iddia ile başlayan Arıza dizisi, kötü reytingler nedeniyle ekranlara veda etme kararı aldı.

O3 Medya'nın Show TV için hazırladığı Arıza dizisi, 30. bölümde ekrana veda edecek.

Arıza dizisinin 30. bölümü 11 Nisan Pazar saat 20.00'de yayınlancak.

ARIZA DİZİSİNİN KONUSU

Ailesine düşkün, mert ve dürüst bir adam olan Ali Rıza'nın hayatı; tesadüfen arabasına binen Halide'yi kurtarmasıyla değişir. Ali Rıza'nın kaderinde artık kahraman olmak; Halide'nin kaderinde ise gün yüzüne çıkan karanlık geçmişi ile yüzleşmek vardır. Yolları tesadüfen kesişen Ali Rıza ve Halide, bu yolda beraber yürüyeceklerinin henüz farkında değillerdir.

ARIZA DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan, Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Hazal Benli, Yeşim Salkım, Yeşim Gül.
Memurlar.Net
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