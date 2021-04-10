Kanser hastası SGK'ye açtığı ilaç davasını kazandı

Kuşadası'nda yaşayan muhasebeci Yakup Aydın'a, çeşitli şikayetler ile 2017 yılında başvurduğu Ege Üniversitesi Onkoloji Bölümü'nde deri kanseri teşhisi konuldu. Doktorlar, yan etkileri olduğu için kemoterapiyi kabul etmeyen Aydın'ı akıllı ilaç tedavisine yönlendirdi. Reçetesine yazılı ilacı almak için eczaneye giden Aydın, o dönemde aylık dozu 15 bin TL civarında olan ilacın kemoterapi tedavisi görmeyen hastalar için devlet tarafından desteklenmediğini öğrendi.

Evli olan Yakup Aydın, tedavi sürecinde yakın akrabalarının da verdiği maddi destekle 330 bin lira harcayıp, etken maddesi 'nivolumab' olan 'optiva' isimli ilaçtan 22 doz aldı. Aydın, sağlığına kavuştuktan sonra harcadığı bu paranın belgelendirebildiği 186 bin 500 lirasının kendisine iade edilmesi için SGK'ya başvurdu. SGK'dan olumsuz yanıt alan Aydın, bunun üzerine hukuk mücadelesi başlattı. Aydın, Avukatı Ezgi Tezcan Yaşar aracılığıyla geçen haziran ayında SGK'ya karşı Aydın 1'inci İş Mahkemesi'nde dava açtı.

FAİZİYLE BİRLİKTE GERİ ÖDENECEK

Yakup Aydın'ın avukatı Ezgi Tezcan Yaşar tarafından dava dilekçesinde, Anayasa kapsamında olan 'Yaşam hakkı', 'Eşitlik' ve 'Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir devlettir' maddelerine dikkat çekildi. Ayrıca söz konusu ilacın Nobel ödüllü ve patentli olması nedeniyle de eş değerinin bulunmadığı vurgusu yapıldı. Mahkeme heyeti, yaklaşık 10 ay süren dava sonunda Yakup Aydın'ı haklı buldu. Geçen 7 Nisan Çarşamba günü görülen duruşmada, 'Yaşam hakkının kutsallığı ve sosyal devlet ilkesini' göz önünde bulunduran mahkeme, Aydın'ın tedavi sürecinde ödediği 186 bin 500 TL'nin, dava tarihinden itibaren işleyecek faiziyle birlikte SGK'dan tahsil edilmesine karar verdi.

Mahkemenin verdiği kararın 1'inci basamak kemoterapi alınmaksızın uygulanan akıllı ilaç tedavisinde ilaç bedellerinin SGK tarafından karşılanması yönünden örnek teşkil ettiğini belirten Avukat Ezgi Tezcan Yaşar, "Modern tıbbın ulaştığı noktayı yasal düzenlemelerimiz ve sağlık politikalarımız yakalayamamıştır. İnsan hayatı her türlü maddi değerin üzerindedir. Devletler insan sağlığına, tedavi ve ilaç ödeneklerine ayırdıkları bütçelerini belirlerken kar-zarar hesabı yapmamalıdır" diye konuştu. SGK bu karara itiraz etmez ve Yargıtay mahkemenin kararını onaylar ise Aydın'ın kazandığı bu dava benzer davalar için emsal teşkil edecek.

'HAKKINIZI MUTLAKA ARAYIN'

Tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan Yakup Aydın, kendisiyle aynı durumda olan kanser hastalarına mahkemeye giderek haklarını mutlaka aramalarını tavsiye etti. Aydın, "Hastalığımı öğrendiğimde önce başıma gelen duruma inanamadım. Sonra tedavime odaklandım. İlacı tedarik etme sürecinde yakın akrabalarım, arkadaşlarım ve çeşitli hayır kuruluşlarından yardım aldım. Dava lehime sonuçlandığı için çok mutluyum. Ancak Türkiye'de yüz binlerce kişi SGK'nın haksız olan bu uygulaması nedeniyle mağdur durumda. Kararın bu mağduriyetleri gidereceğine inanıyorum" diye konuştu.