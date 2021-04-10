SHGM: Rusya ile uçuşlarda herhangi değişiklik yok
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Rusya'dan Türkiye'ye yapılan uçak seferleri ve girişlerde daha önceki uygulamanın aynı şekilde devam ettiğini bildirdi.
|10 Nisan 2021 22:39
|+Aa- Yazdır
SHGM'nin Twitter'dan yaptığı duyuruda, son zamanlarda Rusya basın yayın organları ve sosyal medya kanallarında, iki ülke arasındaki uçak seferlerinin durdurulduğu, Türkiye'ye girişlerde Rusya vatandaşlarından özel PCR testi isteneceği minvalinde haber ve yayınlara yer verildiği belirtildi.
Konuyla ilgili Rusya makamlarıyla yapılan görüşmeler neticesinde uçuşların durdurulması yönünde herhangi resmi karar olmadığına işaret edilen duyuruda, haberlerin asılsız olduğu bildirildi.
Rusya'dan Türkiye'ye yapılan uçak seferleri ve girişlerde herhangi değişiklik olmadığı, daha önceki uygulamanın aynı şekilde devam ettiği vurgulanan duyuruda, ayrıca tüm ülkelere ait uçuşlarla ilgili mevcut uygulamaların SHGM'nin web sayfasında sunulduğu kaydedildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Erdoğan'ın müjdesi patates üreticilerini sevindirdi
10 Nisan 2021 22:03
|Kısıtlamayı ihlal etti, ceza kesilince baygınlık geçirdi
10 Nisan 2021 19:38
|SOLOTÜRK'ten Şanlıurfa'da nefes kesen gösteri
10 Nisan 2021 19:26
|Kalp krizi geçiren eski milletvekili hayatını kaybetti
10 Nisan 2021 18:55
|'Bazı kişiler market poşetini eline alıp geziyor' tepkisi
10 Nisan 2021 18:31
|'Kapalı ortamlarda hava yerine zehir soluyoruz'
10 Nisan 2021 18:14
|Karantinada olması gereken kadın işe giderken yakalandı
10 Nisan 2021 18:11
|Dondurma üreticisine 'Maraş dondurması coğrafi işareti'
10 Nisan 2021 17:34
|Kovid 19 aşı turu: Fiyatları 3 bin TL'den başlıyor
10 Nisan 2021 17:29
|3 kardeş, 15 gün içinde koronavirüsten vefat etti
10 Nisan 2021 17:28