Sertavul Geçidi tipi nedeniyle ulaşıma kapandı
İç Anadolu Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi'ni birbirine bağlayan Sertavul Geçidi, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı.
|10 Nisan 2021 23:12
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