1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AK Partili vekil ve danışmanı trafik kazası geçirdi

AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe'nin bulunduğu otomobil, Niğde-Adana Otoyolu'nda bariyerlere çarptı. Menekşe ve aracı kullanan danışmanı, kazayı yara almadan atlattı.
 10 Nisan 2021 23:16
+Aa- Yazdır
AK Partili vekil ve danışmanı trafik kazası geçirdi

Menekşe'nin danışmanı Yasin Ödünçalmaz idaresindeki 06 ABR 862 plakalı otomobil, Niğde-Adana Otoyolu Pozantı ilçesi yakınlarında olumsuz hava koşulları nedeniyle yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Milletvekili Menekşe ile danışmanı, kazadan yara almadan kurtuldu, araçta hasar oluştu.

Menekşe ve danışmanının başka bir araçla Nevşehir'e döndüğü öğrenildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
11 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
11 Nisan 2021 00:01		 Kırım Tatarları için Ukrayna'da 500 konut inşa edilecek
10 Nisan 2021 23:43
Montrö Boğazlar Sözleşmesi: Askeri gemilere şartlı izin
10 Nisan 2021 22:29		 Varyantların PCR testlerine etkisi: 'Yalancı negatif' detayı
10 Nisan 2021 22:17
Erdoğan-Zelenskiy görüşmesine ilişkin ortak bildiri yayımlandı
10 Nisan 2021 22:09		 Bakan Soylu, Şehit Behram Aktaşlı Polis Merkezini ziyaret etti
10 Nisan 2021 21:36
Erdoğan'ın son 24 saatteki yoğunluğu dikkat çekti
10 Nisan 2021 21:33		 Erdoğan 'dan şehidimizin ailesine başsağlığı mesajı
10 Nisan 2021 21:10
Türkiye sağlık sistemine övgü
10 Nisan 2021 20:36		 Okullar kapanacak mı? Bakan Ziya Selçuk cevap verdi
10 Nisan 2021 20:29
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:08 - Uzaktan eğitimde ücretli öğretmenlerin ek ders ücretine dair önemli görüş yazısı00:01 - 11 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları23:43 - Kırım Tatarları için Ukrayna'da 500 konut inşa edilecek23:31 - Polis memuru, meslektaşlarına klarnet çalarak moral veriyor23:28 - Kadın polisler suçluların korkulu rüyası oldu23:21 - Yurt içi piyasalar yoğun bir haftaya giriyor
23:20 - Çin'de e-ticaret şirketi Alibaba'ya 2,8 milyar dolar ceza23:16 - AK Partili vekil ve danışmanı trafik kazası geçirdi23:13 - Deniz manzaralı Millet Bahçesi açılış için gün sayıyor23:12 - Sertavul Geçidi tipi nedeniyle ulaşıma kapandı22:39 - SHGM: Rusya ile uçuşlarda herhangi değişiklik yok22:35 - Kanser hastası SGK'ye açtığı ilaç davasını kazandı
22:32 - Show TV'nin iddialı dizisi ekranlara veda ediyor22:29 - Montrö Boğazlar Sözleşmesi: Askeri gemilere şartlı izin22:17 - Varyantların PCR testlerine etkisi: 'Yalancı negatif' detayı22:12 - Atakule'ye 'polis çakarı' ışıklandırması22:09 - Erdoğan-Zelenskiy görüşmesine ilişkin ortak bildiri yayımlandı
22:03 - Erdoğan'ın müjdesi patates üreticilerini sevindirdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Uzaktan eğitimde ücretli öğretmenlerin ek ders ücretine dair önemli görüş yazısı
11 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
su fakiri ülke 1
BionTech 1
vektör 3
dem 1
Bugün bana yarın sana 3
tebessüm ettiren anlar 2
odaklanmak 1
telefonumun çalmasından nefret ediyorum 4
sahne 1
çürük diş 2
SON İLANLAR
TAGEM sözleşmeli endüstri mühendisi alacak
İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi sözleşmeli 67 sağlık personeli alacak
Munzur Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Araplı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sinop Türkeli Belediyesi 42 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam