AK Partili vekil ve danışmanı trafik kazası geçirdi
AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe'nin bulunduğu otomobil, Niğde-Adana Otoyolu'nda bariyerlere çarptı. Menekşe ve aracı kullanan danışmanı, kazayı yara almadan atlattı.
|10 Nisan 2021 23:16
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Menekşe'nin danışmanı Yasin Ödünçalmaz idaresindeki 06 ABR 862 plakalı otomobil, Niğde-Adana Otoyolu Pozantı ilçesi yakınlarında olumsuz hava koşulları nedeniyle yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Milletvekili Menekşe ile danışmanı, kazadan yara almadan kurtuldu, araçta hasar oluştu.
Menekşe ve danışmanının başka bir araçla Nevşehir'e döndüğü öğrenildi.
Bugün Niğde-Adana Otoyolu Pozantı mevkiindeki yoğun kar yağışı ve fırtına sebebiyle geçirmiş olduğumuz maddi hasarlı kazadan yara almadan sağlıklı bir şekilde kurtulduk. Danışmanım Yasin Ödüçalmaz ile birlikte genel sağlık durumumuz gayet iyi. ⤵️ pic.twitter.com/69dJWQmPHXYücel Menekşe (@yucelmenekse50) April 10, 2021
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