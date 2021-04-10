Çin'de e-ticaret şirketi Alibaba'ya 2,8 milyar dolar ceza
Çinli e-ticaret şirketi Alibaba'ya tekelleşme karşıtı yasayı ihlal ettiği gerekçesiyle 2,8 milyar dolar para cezası kesildi.
|10 Nisan 2021 23:20
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Devlet Piyasa Düzenleme Kurumunca (SAMR) yapılan açıklamada, Alibaba'nın rekabeti sınırladığı ve malların serbest dolaşımını engelleyerek piyasadaki hakim konumunu kötüye kullandığı belirtildi.
SAMR, 12 Mart'ta aralarında Tencent, Çinli arama motoru Baidu Inc, Didi Mobility ve Softbank'ın da bulunduğu 12 şirkete tekelleşme karşıtı yasayı ihlal ettikleri gerekçesiyle 77'şer bin dolar para cezası kesildiğini duyurmuştu.
Çin, büyük teknoloji şirketlerinin tekelci uygulamalarının önüne geçmek için yeni düzenlemeleri, 8 Şubat'ta yürürlüğe koymuştu.
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