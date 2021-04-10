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Kadın polisler suçluların korkulu rüyası oldu

Muş Emniyet Müdürlüğünün farklı birimlerinde çalışan kadın polisler, kentin asayiş ve huzurunu sağlamak amacıyla uygulama noktalarında suç ve suçlulara göz açtırmıyor.
 10 Nisan 2021 23:28
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Kadın polisler suçluların korkulu rüyası oldu

Emniyet teşkilatının göz bebeği kadın polisler, milletin huzur ve güvenliği, vatanın bölünmez bütünlüğü için terör, kaçakçılık ve diğer suçlarla mücadelede etkin rol oynuyor.

Mesleklerini özveriyle yapan kadın polisler, emniyette büro işlerini yaptıktan sonra uygulama noktalarında kimlik kontrolü ve araç araması işlemlerini gerçekleştiriyor.

Sürücülere trafikte uymaları gereken kuralları anlatan kadın polisler, olası saldırılara karşı elleri tetikte arkadaşlarının güvenliğini de sağlıyor.

"Suçlulara geçit vermiyoruz"

Trafik Tescil Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Büşra Saydemir, AA muhabirine, 7 yıldır emniyet teşkilatında görev yaptığını, Muş Emniyet Müdürlüğünde 4 yıldır bulunduğunu söyledi.

Salgın döneminde yoğun bir süreç geçirdiklerini ifade eden Saydemir, şöyle dedi:

"Gün içerisinde Kovid-19 uygulamaları ve şubedeki görevlerimizi bitirdikten sonra eve gidince çocuklarımıza vakit ayırıyoruz. Evde annelik görevlerimizi yapıyoruz. İş yerinde bize verilen görevleri tam anlamıyla yerine getiriyoruz. Aktif bir görevimiz var, tüm çalışan kadınların işi zor ama çalışan polis memurların işi çok daha zor. Çünkü gece veya gündüz fark etmiyor görev olduğunda evimizdeki ya da özel işlerimizin tamamını bırakıp görevimizin başına geliyoruz. Uygulama noktalarında durdurduğumuz araçların ve sürücülerin sorgulamalarını yapıyoruz. Suçlulara geçit vermiyoruz."

"176 yıldır emniyet teşkilatımız devletimizin verdiği güçle ayakta"

Polis memuru Gözde Yıldıran da kamu düzeni için 7 gün 24 saat esasına uygun hizmet verdiklerini dile getirerek, "Vatanımız için gerekli hizmeti yapmaktan gurur duyuyorum. Burada kaçakçılara, suçlulara ve teröre geçit vermiyoruz. Görevimizin başındayız. 176 yıldır emniyet teşkilatımız devletimizin verdiği güçle ayakta. Bizde devletimizle vatandaşımızın yanındayız." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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