1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kırım Tatarları için Ukrayna'da 500 konut inşa edilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ana vatanlarını terk etmek zorunda kalan soydaş Kırım Tatarları için Ukrayna'da TOKİ eliyle 500 konut inşa edileceğini bildirdi.
 10 Nisan 2021 23:43
+Aa- Yazdır
Kırım Tatarları için Ukrayna'da 500 konut inşa edilecek

Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve mevkidaşlarıyla Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'na katıldıklarını belirtti.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleksiy Reznikov ile "Kırım Tatar Halkının Temsilcileri ve Ukrayna Vatandaşlarının Yararlanıcı Kategorileri İçin Konut Yapımı Alanında İş Birliğine Dair Çerçeve Anlaşma" imzaladıklarını bildiren Kurum, şunları kaydetti:

"Ana vatanlarını terk etmek zorunda kalan Kırım Tatarı soydaşlarımız için konut projemize ilişkin ilk somut adım olan anlaşma kapsamında Kiev, Mikolayiv ve Kerson şehirlerinde TOKİ eliyle 500 konut inşa edeceğiz. Gerçekleştireceğimiz projenin, ülkelerimiz arasında, çevre ve şehircilik konularında yeni adımların atılmasına katkı sağlamasını temenni ediyor, şimdiden birlikte yürüteceğimiz çalışmanın Türkiye-Ukrayna dostluğu için hayırlı olmasını diliyorum."

Bakan Kurum, paylaşımında, toplantıda çekilen fotoğraflara da yer verdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
11 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
11 Nisan 2021 00:01		 AK Partili vekil ve danışmanı trafik kazası geçirdi
10 Nisan 2021 23:16
Montrö Boğazlar Sözleşmesi: Askeri gemilere şartlı izin
10 Nisan 2021 22:29		 Varyantların PCR testlerine etkisi: 'Yalancı negatif' detayı
10 Nisan 2021 22:17
Erdoğan-Zelenskiy görüşmesine ilişkin ortak bildiri yayımlandı
10 Nisan 2021 22:09		 Bakan Soylu, Şehit Behram Aktaşlı Polis Merkezini ziyaret etti
10 Nisan 2021 21:36
Erdoğan'ın son 24 saatteki yoğunluğu dikkat çekti
10 Nisan 2021 21:33		 Erdoğan 'dan şehidimizin ailesine başsağlığı mesajı
10 Nisan 2021 21:10
Türkiye sağlık sistemine övgü
10 Nisan 2021 20:36		 Okullar kapanacak mı? Bakan Ziya Selçuk cevap verdi
10 Nisan 2021 20:29
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:08 - Uzaktan eğitimde ücretli öğretmenlerin ek ders ücretine dair önemli görüş yazısı00:01 - 11 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları23:43 - Kırım Tatarları için Ukrayna'da 500 konut inşa edilecek23:31 - Polis memuru, meslektaşlarına klarnet çalarak moral veriyor23:28 - Kadın polisler suçluların korkulu rüyası oldu23:21 - Yurt içi piyasalar yoğun bir haftaya giriyor
23:20 - Çin'de e-ticaret şirketi Alibaba'ya 2,8 milyar dolar ceza23:16 - AK Partili vekil ve danışmanı trafik kazası geçirdi23:13 - Deniz manzaralı Millet Bahçesi açılış için gün sayıyor23:12 - Sertavul Geçidi tipi nedeniyle ulaşıma kapandı22:39 - SHGM: Rusya ile uçuşlarda herhangi değişiklik yok22:35 - Kanser hastası SGK'ye açtığı ilaç davasını kazandı
22:32 - Show TV'nin iddialı dizisi ekranlara veda ediyor22:29 - Montrö Boğazlar Sözleşmesi: Askeri gemilere şartlı izin22:17 - Varyantların PCR testlerine etkisi: 'Yalancı negatif' detayı22:12 - Atakule'ye 'polis çakarı' ışıklandırması22:09 - Erdoğan-Zelenskiy görüşmesine ilişkin ortak bildiri yayımlandı
22:03 - Erdoğan'ın müjdesi patates üreticilerini sevindirdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Uzaktan eğitimde ücretli öğretmenlerin ek ders ücretine dair önemli görüş yazısı
11 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yumuşatıcı kokusu 2
vurdumduymaz 1
erken uyanmak 5
iyi gitmeyince insanın işi,muhellebi yerken kırılır dişi 1
dem 1
BionTech 1
geç mi geldim,az mı getirdim 1
yok artık 2
2000tllik telefon 129 tl 1
yardım kuruluşları 2
SON İLANLAR
Osmaniye Toprakkale Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kütahya Çavdarhisar SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul İsyön 1 İşçi Alacak
İstanbul Çevre Yönetimi Geçici 380 İşçi Alacak
İstanbul Digital Medya 1 İşçi Alacak
Iğdır İl Çevre Hizmetleri Birliği 1 İşçi Alacak
Eskişehir Tepebaşı Turizm 1 İşçi Alacak
Denizli Tavbel Çevre Temizlik Organizasyon 1 İşçi Alacak
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam