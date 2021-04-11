11 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 1. Etap başlangıcında bulunacak, ardından Veledrom Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(Konya/14.00/15.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

2- Kırgızistan'da halk anayasa taslağını onaylamak ve yerel meclis üyelerini belirlemek için sandık başına gidecek.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yoğun kar yağışı nedeniyle iptal edilen Nevşehir-Kapadokya etabının yerine Konya'da yapılacak kısa etapla başlayacak 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun başlangıcında bulunacak. Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin ilk olimpik veledromunun temel atma törenine katılacak.

(Konya/14.00/15.00)

2- Süper Lig'de 34. hafta mücadelesine Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor, MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği, Hes Kablo Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.

(Sivas/13.30/Ankara/Kayseri/16.00/Erzurum/19.00)

3- TFF 1. Lig'de 29. hafta Bereket Sigorta Ümraniyespor-Bursaspor ve Adanaspor-Ankaraspor maçlarıyla sona erecek.

(İstanbul/16.00/Adana/19.00)

4- Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 33. hafta karşılaşmaları oynanacak.

5- ING Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasına Frutti Extra Bursaspor-Fenerbahçe Beko, Türk Telekom-Empera Halı Gaziantep Basketbol ve HDI Sigorta Afyon Belediyespor-OGM Ormanspor maçlarıyla devam edilecek.

(Bursa/13.00/Ankara/15.15/Afyonkarahisar/17.30)

6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 3'üncülük mücadelesinin ilk maçında Türk Hava Yolları ile Eczacıbaşı VitrA, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/17.30)

7- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 19. hafta maçları yapılacak.

8- Türk Milli Takımlarının da mücadele ettiği 2021 Avrupa Halter Şampiyonası, Rusya'da sona erecek. Şampiyonanın 9. gününde kadınlarda +87, erkeklerde 109 kiloda yarışmalar yapılacak. (109 kiloda Yıldıray Kaplan saat 10.00'da, +87 kiloda Tuğce Boynueğri ve Melike Günal ise saat 13.00'te yarışacak)

(Moskova/10.00)

9- Milli sporcuların da mücadele ettiği Avrupa Tekvando Şampiyonası, Bulgaristan'da sona erecek.

(Sofya)

10- İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından "Maratonİzmir" adıyla düzenlenen Uluslararası İzmir Maratonu'nun ikincisi koşulacak.

(İzmir/08.00)

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