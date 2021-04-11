Adana'ya nisanda kar yağdı, sürücüler yolda mahsur kaldı
Adana'nın Pozantı ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan sürücüler kurtarıldı
|11 Nisan 2021 06:11
|+Aa- Yazdır
Torosların yüksek kesimlerinde yer alan Çamlıbel ve Hamidiye mahallesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda mahsur kaldı.
Sürücülerin durumu bildirmesi üzerine Pozantı Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi.
Yolda mahsur kalanlar ve otomobilleri, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Koca'nın uyarısı da İstanbulluları durduramadı
11 Nisan 2021 07:41
|Yasakları hiçe saydılar: 5 yıldızlı otelde şaşırtan parti
11 Nisan 2021 06:30
|Ankara'da Açelya apartmanının çatısı çöktü, yıkım çalışmaları sabaha kaldı
11 Nisan 2021 06:20
|Deniz manzaralı Millet Bahçesi açılış için gün sayıyor
10 Nisan 2021 23:13
|Sertavul Geçidi tipi nedeniyle ulaşıma kapandı
10 Nisan 2021 23:12
|Atakule'ye 'polis çakarı' ışıklandırması
10 Nisan 2021 22:12
|Dereden akan çamurlu su denizin rengini değiştirdi
10 Nisan 2021 17:02
|Vaka birincisi ilde korkutan aşı gerçeği
09 Nisan 2021 21:54
|Denizde hortum paniği! 'Buraya doğru geliyor, valla geliyor'
09 Nisan 2021 20:19
|Korona hastaları yerli ve milli ventilatörlerle nefes alacak
09 Nisan 2021 20:10