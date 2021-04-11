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Adana'ya nisanda kar yağdı, sürücüler yolda mahsur kaldı

Adana'nın Pozantı ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan sürücüler kurtarıldı
 11 Nisan 2021 06:11
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Adana'ya nisanda kar yağdı, sürücüler yolda mahsur kaldı

Torosların yüksek kesimlerinde yer alan Çamlıbel ve Hamidiye mahallesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

Sürücülerin durumu bildirmesi üzerine Pozantı Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yolda mahsur kalanlar ve otomobilleri, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.
Anadolu Ajansı
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