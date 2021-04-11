Yasakları hiçe saydılar: 5 yıldızlı otelde şaşırtan parti
|11 Nisan 2021 06:30
|+Aa- Yazdır
Bölgede bulunan ve pandemi kurallarının hiçe sayılmasından rahatsızlık duyan bir şahıs yaşananları cep telefonu ile kaydederek whatsapp ihbar hattına göndererek duruma müdahale edilmesini istedi. Kuşadası Pine Bay otelde gerçekleştirildiği ileri sürülen etkinlikte doğal sağlık ürünleri satışı yapan bir firma bayi toplantısı düzenlendi. 5 yıldızlı oteldeki toplantıya yaklaşık 400 kişi katıldı. Toplantının ardından otelin bahçesinde yasak olmasına rağmen parti verildi. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde sahneye yabancı dansçıların çıktığı ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü. Maske takanların neredeyse yok denecek kadar az olduğu partinin gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ettiği bildirildi.
Pandemi kurallarının hiçe sayıldığı etkinliğin yapıldığı ileri sürülen otel yetkilileri telefonlara cevap vermedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bakan Koca'nın uyarısı da İstanbulluları durduramadı
11 Nisan 2021 07:41
|Ankara'da Açelya apartmanının çatısı çöktü, yıkım çalışmaları sabaha kaldı
11 Nisan 2021 06:20
|Adana'ya nisanda kar yağdı, sürücüler yolda mahsur kaldı
11 Nisan 2021 06:11
|Deniz manzaralı Millet Bahçesi açılış için gün sayıyor
10 Nisan 2021 23:13
|Sertavul Geçidi tipi nedeniyle ulaşıma kapandı
10 Nisan 2021 23:12
|Atakule'ye 'polis çakarı' ışıklandırması
10 Nisan 2021 22:12
|Dereden akan çamurlu su denizin rengini değiştirdi
10 Nisan 2021 17:02
|Vaka birincisi ilde korkutan aşı gerçeği
09 Nisan 2021 21:54
|Denizde hortum paniği! 'Buraya doğru geliyor, valla geliyor'
09 Nisan 2021 20:19
|Korona hastaları yerli ve milli ventilatörlerle nefes alacak
09 Nisan 2021 20:10