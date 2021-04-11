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AK Parti, 2023 için sahaya iniyor

2023 seçimlerine gidecek kadrosunu yenileyen AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Sahada daha aktif olun' talimatının ardından seçim çalışmalarına başlıyor.
 11 Nisan 2021 06:52
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AK Parti, 2023 için sahaya iniyor

Partide planlamalar yapılırken, yeni dönemde Erdoğan'ın uyguladığı 'siyasette başarı için bire bir temas' anlayışıyla hareket edilecek. Bu çerçecede bakanlar, milletvekilleri, belediyeler ve teşkilatlar koronavirüs kurallarına da riayet ederek önümüzdeki dönemde büyük buluşmalar yerine dar ve kapsamlı programlar gerçekleştirecek. Yine, parti ve teşkilat salgın sebebiyle ramazan ayı içerisinde toplu iftar ve sahur programları yapmayacak.

Teşkilat Başkanlığı koordinasyonunda hanelerle bire bir temas edilerek ramazan ayının ruhuna uygun 'paylaşma ve dayanışma' ön planda tutulacak. Parti kurmayları, sosyal medyada da daha aktif olacak.

Salgın kurallarına özen gösterilerek, hane hane yardımlar yapılacak. Ramazan ayı sonrasında ise vaka sayılarının düşmesi durumunda daha tempolu bir süreç başlayacak.

Gençlik Kolları Başkanlığı ise 2023 seçimlerinde ilk defa oy kullanacak gençlere yönelik özel bir çalışma yapacak. Bu gençleri AK Parti'ye kazandırmayı hedefleyen Gençlik Kolları ayrıca yeni projeleri hayata geçirmek harekete geçti. Gençlerin oy kullanma eğiliminde ailelerin büyük oranda etkili olduğu tespitinden yola çıkarak ailelerle de temas kurulacak.

Yeni dönemde özellikle Türkiye'nin yaşadığı değişim ve dönüşüm süreci üzerinde durulacak.

Ebru Karatosun ANKARA

Türkiye
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