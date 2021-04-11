Dağdaki teröriste 5 dakikada müdahale

Güvenlik güçleri, geçtiğimiz günlerde son yılların en önemli terör operasyonlarından birine imza attı. Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde biri kırmızı, biri turuncu kategoride olmak üzere 10 terörist etkisiz hale getirildi. Kırmızı listedeki teröristin, güvenlik güçleri tarafından "Kırmızının da kırmızısı" olarak nitelendirilen ve kırsaldaki teröristlerin yüzde 60'ından sorumlu, sözde Botan saha sorumlusu Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman olduğu belirlendi. Operasyonlar, adeta bir uzay üssünü andıran Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER) saniye saniye takip edildi ve yönlendirildi. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, GAMER'de bir grup gazeteciye dünyada sayılı ülkelerin gerçekleştirebileceği Şırnak'taki harekatın ayrıntılarını anlattı.

7 GÜN 24 SAAT TAKİP

Terör örgütü PKK'nın, bahar aylarının gelişiyle birlikte harekete geçeceğini öngören güvenlik güçleri, bölgeyi 7/24 havadan anlık olarak takip ediyordu. Yüksek irtifadan görüntü alabilen Beechcraft Super King Air A-350 insanlı keşif uçağı ile Bayraktar TB2 SİHA ve ANKA-S İHA'lar tarafından anlık olarak çekilen görüntüler merkeze iletiliyordu. Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde 5 Nisan'da hareketlilik tespit edilmesi üzerine düğmeye basıldı. 7 Nisan'da teröristlerle ilk sıcak temas sağlandı. ATAK helikopterlerinin de desteğiyle komandolar, jandarma ve polis Özel Harekat timlerinin katıldığı operasyonlarda aynı gün ikisi kadın dört terörist, sonraki günlerde de altı terörist etkisiz hale getirildi.

GÖRÜNTÜLER TABLETE GEÇİLİYOR

Operasyonların başarısında kurumlar arasındaki iş birliğinin önemi büyük. Keşif uçağı ve İHA'lardan görüntüler GAMER'de uzman personel tarafından hemen analiz edilerek planlamalar yapılıyor ve harekete geçiliyor. Terörist hareketliği tespit edilen bölgeye Merkez'in yönlendirmesiyle 5-10 dakikada müdahale edilebiliyor. Görüntüler tabletlere de aktarılabiliyor. Operasyondaki komanda birliği, İHA'nın çektiği görüntüleri anlık olarak kullanabiliyor ve teröristleri izleyebiliyor. Elektronik kelepçeler de GAMER'den takip ediliyor.

İsmail Sonsuz ANKARA