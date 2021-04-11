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Jet uçakla suya iniş yaptı: Havacılık tarihine geçti

İzmir Foça'daki uçak kazasından havacılık tarihine geçen bir başarı çıktı. Pilot Albay Ahmet Kendir, motoru arızalanan uçağı yerleşim yerlerinden uzaklaştırdıktan sonra "deniz uçağı" gibi suya indirdi. Uzmanlara göre 600 km hıza ulaşan "jet" statüsündeki bu uçağı şimdiye kadar güvenle suda "yüzdürebilen" başka bir pilot yok.
 11 Nisan 2021 07:15
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Jet uçakla suya iniş yaptı: Havacılık tarihine geçti

Pilot Yarbay Hakan Eryılmaz ve Pilot Albay Ahmet Kendir yönetimindeki Güney Kore yapımı KT-1 tipi eğitim uçağı önceki gün İzmir Çiğli'deki 2'nci Ana Jet Üssü'den havalandı. Yılmaz ve Kendir bir süre sonra arızalanan uçağı yerleşim yerlerine düşmesin diye denize çevirdi. Yarbay Yılmaz Orak Adası-İngiliz burnu açıklarında fırlatma koltuğunu kullanarak uçaktan atladı, Albay Kendir ise kontrolü son ana kadar bırakmadı. Motoru bozulan uçağı ustaca manevralarla deniz uçağı gibi suya indiren Albay Kendir, turboprop motoru olan ve 600 km hıza ulaşabilen jet statüsündeki uçağı tek parça halinde güvenli şekilde denize indiren ilk pilot oldu.

SANİYELER İÇİNDE BATTI

Su üstünde kalma özelliği olmayan uçağı denize indiren kahraman pilotun mucize kurtuluşu bununla da sınırlı değil. Kendir'in yardımına 200 metre uzağında avlanan balıkçılar yetişti. Su almaya başlayan uçağın kokpitine giren balıkçılar, Albay Kendir'i çekip çıkarmaya çalıştı ancak başaramadı. Burada da devreye Kendir girdi. Balıkçılara kemerlerle bağlı olduğunu söyleyen Albay Kendir, onları yönlendirerek kendisini çözmelerini sağladı. Komutan Kendir kokpitten çıkarıldıktan saniyeler sonra uçak derin sulara gömüldü.

20 METRE UZAĞA İNDİRDİ

Komutanları kurtaran balıkçı Latif Beytorun mucize kurtuluş anını Yeni Şafak'a anlattı. "Melike2" isimli teknede Ayhan Kaya adlı arkadaşıyla birlikte ava çıktıklarını aktaran Beytorun şöyle konuştu: "Serdiğimiz ağı toplarken bir ses duyduk. Pilotun birinin uçaktan paraşütle atladığını gördük. Ardından uçak üstümüze doğru süzülmeye başladı. Arkadaşıma 'Atlayalım' derken, pilot manevra yapıp uçağı 20 metre uzağımıza indirdi. Çok iyi manevra yaptı. Suya gömülmedi, iniş yapabileceği en iyi şekilde indi."

TARİF EDİP KEMERİ ÇÖZDÜRMÜŞ

"Uçağın üstüne çıktık, kokpitte albay rütbesinde bir pilotun olduğunu gördük. 'Komutanım bir şeyiniz var mı, sizi çıkartmamız lazım?' dedim. 'Dört yerden bağlıyım' dedi. İkisini bulup açtık. Diğerlerinin ayaklarında olduğunu söyledi, tarif etti. Yarıya kadar su dolan kokpite girip kemerleri çözüp komutanı çıkarttık. Omzu ve belinden yaralanmıştı. Sonra 700 metre uzaktaki diğer pilotu kurtarmaya yöneldik. Biz oraya varmadan uçak sulara gömüldü. Diğer pilotumuzu da alıp 5 dakikada yardıma gelen Sahil Güvenlik ekiplerine teslim ettik."

ENKAZ ARANIYOR

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Alemdar adlı arama-kurtarma gemisi, İzmir Foça'da düşen KT-1 tipi eğitim uçağının enkazının bulunduğu bölgeye geldi. Denize gömülen uçağın bulunması için çalışmalar sürüyor. Uçağın denize düştüğü bölge şamandıralarla işaretlendi. O alana giriş yasaklandı. Ege Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavileri devam eden pilotların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Burak Doğan

Yeni Şafak
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