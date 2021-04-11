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Meteoroloji uyardı: Bu bölgelerde yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteorolojinin yaptığı son değerlendirmelere göre; Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde (400 m. ve üzeri) yoğun kar yağışı, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde ise kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
 11 Nisan 2021 07:30
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Meteoroloji uyardı: Bu bölgelerde yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Batı Karadeniz bölge geneli ile Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batısında 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden orta kuvvette, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-90 km/sa), Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde (400 m. ve üzeri) yoğun kar yağışı, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde ise kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde kar yağışı, buzlanma ve don olayı, gök gürültülü sağanak yağış beklenen yerlerde yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ZİRAİ DON UYARISI: Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde zirai don tehlikesi bulunmaktadır. Zirai faaliyetlerin başladığı/devam ettiği yerlerde zirai don tehlikesine karşı yetkililerin ve zirai faaliyetle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-90 km/sa), Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Memurlar.Net
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