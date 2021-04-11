Bakan Koca'nın uyarısı da İstanbulluları durduramadı

Koronavirüs vakalarının artışıyla birlikte İstanbul yüksek riskli şehirler arasına girince hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önceki gün Türkiye'deki Kovid-19 vakalarının yüzde 40'ının İstanbul'da bulunduğunu açıklamıştı ancak buna rağmen vatandaşlar yasakları ihlal etmekten geri durmadı.

Milliyet'ten Gökhan Kam'ın haberine göre; Hafta sonu İstanbul'un bütün ilçelerinde yabancı turistlerin yanında Türk vatandaşları da sokaklara çıktı. Denetimlerin çok az olduğunu gördüğümüz ilçelerde sokağa çıkan herkesin bir bahanesi var. Sokağa çıkan yabancı turistlerin de maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydıklarına şahit olduk. İstanbul'un hafta içi en yoğun insan kalabalığının olduğu ilçelerde yasağa rağmen tablo yine aynı.

'Peynir alacağım'

İlk durağımız İstiklal Caddesi'ydi. Caddede turist yoğunluğu vardı. Bazıları maskelerini çene altında tutarken, sosyal mesafeye uyan yoktu. Konuştuğumuz bazı kafe çalışanları ise gelenlerin arasında çok fazla Türk'ün de olduğunu söyledi. Yabancı turistlerin yanında sokağa çıkan Türk vatandaşlarından Ömer Bağcı ve Mehmet Aktürk isimli iki arkadaş Mersin'den İstanbul'a gezmeye gelmiş. İstiklal'de gezen iki arkadaş "Yasağa rağmen neden dışardasınız?" diye sorduğumuzda sivil polis zannedip kaldıkları otelde kendilerine çıkarılan izin belgesini gösterdi. Gazeteci olduğumuzu söylediğimizde, "Hava çok güzel olduğu için tur atmaya çıktık. Sabahtan beri geziyoruz, ilk kez siz durdurdunuz" dedi. İsmini vermek istemeyen ve maske takmayan bir vatandaş da "İşlerim var, onları halletmeye çıktım. Hafta içi çalışıyorum. İşimi halledince eve gideceğim" diyerek bahanesini söyledi. Tarlabaşı'nda İstiklal'e gezmeye gelen Yüksel Yüksek ise, "Engelliyim, bacaklarım açılsın diye yürümeye çıktım. Hem de biraz hava alıyorum. Yasak olduğunu biliyorum. Engelli kartım var. Kimseye yanaşmadan yürüyorum" dedi. Eminönü'ne gidenler de vardı. Onlardan biri de Osman Geçişli. Erzurum'dan gelen Geçişli, "Dolaşmaya çıktım. Yasak olduğunu biliyorum. Kurallara uyuyorum. Eminönü'ne gidiyorum şimdi. Peynir, zeytin alacağım" dedi.

Sahiller de doluydu

Sonraki durağımız ise Eminönü oldu. Vapur iskeleleri önünde insan yoğunluğunun fazla olduğu Eminönü'nde oturma alanlarında yasağa rağmen gezmeye gelen Türkler vardı. Zeytinburnu'ndan arkadaşıyla birlikte ramazan alışverişi için Eminönü'ne geldiğini söyleyen Ahmet Vardar'ın bahanesi ise bizi şaşırttı: "Ramazan alışverişi için Mısır Çarşısı'na geldim. Çarşının kapalı olduğunu bilmiyordum. Şimdi arkadaşımızı bekliyoruz. Hava güzel, hem de sahilde hava alıyoruz. O gelsin işimizi halledip gideceğiz" derken, Vardar'ın arkadaşı Samet Çetin de, "Ramazan alışverişine geldik. Bugün yasak biliyorum. Daha sakin olur diye düşündük. Kapalı olduğunu bilmiyorduk."

Güzel havada gezip fotoğraf çekmek için arkadaşıyla Eminönü'ne geldiğini belirten soyadını vermek istemeyen Veysel isimli vatandaş da, "Bağcılar'da oturuyorum. Haftanın beş günü çalışıyoruz. Tekstil işi yapıyoruz. Arkadaşlar gelecek, onları bekliyoruz. Herkes dışarıda, sadece biz değil ki. Yasak olduğunu biliyoruz. Kimse bizi durdurup 'Nereye gidiyorsun' demedi" dedi. Galata Kulesi çevresinde fotoğraf çeken Meliha Akın ise, evde çok sıkıldığını belirterek, "Kasımpaşa'da oturuyorum. Biraz hava almaya çıktım" dedi.

'Ne varsa aldık geldik'

İstanbul Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda memleketlerinden erzak getiren vatandaşların yoğunluğu vardı. Hem ramazan ayı hem de ekonomik sıkıntılar nedeniyle vatandaşlar, memleketlerinde çuvallara doldurdukları erzakları otobüslerle İstanbul'a getirdi. Diyarbakır'dan gelen Fırat Yağlı, "Ne varsa getirdik. Sütten, yoğurttan ete kadar her şey var bu çuvallarda. Ramazan burada bunlarla geçecek" dedi. Adana'dan gelen Ceylan İnce ise "Zeytin, zeytinyağı, salça, nohut, fasulye. Her şeyi getirmeye çalıştık" derken Gaziantep'ten gelen Adem Kurnaz ise şunları dedi:

"Çuvallar, koliler dolu. Salça, patlıcan, fındık, fıstık getirdik. Bayram geliyor biz de ramazana hazırlık diyelim. Gittik, erzağımızı aldık geldik. Gıda olarak bütün ihtiyaçlarımız görüldü."