Mısır ile 8 yıl sonra ilk üst düzey temas

Milliyet'ten Ecem Toplar'ın haberine göre; Mısır ile diplomatik ilişkilerin normalleşmesi açısından dün önemli bir gelişme yaşandı. İki ülke arasında uzun bir aradan sonra ilk üst düzey temas gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çavuşoğlu-Şukri telefon görüşmesi, "Ramazan ayını karşılıklı tebrik amacıyla" yapıldı.

Abdülfettah es-Sisi'nin, Muhammed Mursi'yi darbeyle devirmesinin ardından Türkiye ile Mısır arasında, diplomatik ilişkilerin seviyesi 2013'ten bu yana düşük seviyeli yürütülüyordu. Mısır'ın, Doğu Akdeniz'de hidrokarbon faaliyetleri için çıktığı ihalede ilan ettiği alanı 28. meridyenin doğusunda, yani Türkiye'nin 2019'da Birleşmiş Milletler'e bildirdiği Türk kıta sahanlığının güney sınırında sınırlandırması, "zeytin dalı" olarak değerlendirilmişti. Bu çerçevede, mart ayının başından beri de karşılıklı sert açıklamalar yerini pozitif atmosfere bıraktı ve Türkiye ile Mısır arasında son dönemde bir yakınlaşma olduğuna dair yetkililerden açıklamalar gelmeye başladı.

Mart'ta Çavuşoğlu da, "Türkiye ile Mısır arasında dışişleri bakanlıkları ve istihbarat yetkilileri arasında diplomatik düzeyde temasların başladığına" yönelik açıklamada bulundu. Çavuşoğlu, "Mısır ile hem istihbarat düzeyinde hem de Dışişleri bakanlıkları düzeyinde temaslarımız var. Diplomatik düzeyde temaslarımız başladı" dedi. Çavuşoğlu'nun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da konuya ilişkin, "Mısır'la istihbari, diplomatik, ekonomik olarak zaten işbirliği sürecimiz devam ediyor. Bu en üst düzeyde değil de en düzeyin şöyle bir tık altında devam ediyor. Gönlümüz ister ki Mısır ile olan bu süreci çok daha güçlü bir şekilde devam ettirelim. Onun için bu istihbari, diplomatik ve siyasi görüşmeler netice verici olduktan sonra biz bunu daha ileri kademelere taşırız" açıklaması geldi. Olumlu mesajların ardından dün gerçekleşen telefon görüşmesi, diplomatik ilişkilerin olumlu seyrininin göstergesi olarak yorumlandı.