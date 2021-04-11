1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

NBA maçında Türkiye gecesi yapıldı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Cleveland Cavaliers ile Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle oynanan NBA maçında Türkiye ve Türk kültürü tanıtımı yapıldı.
 11 Nisan 2021 08:00
+Aa- Yazdır
NBA maçında Türkiye gecesi yapıldı

Türk Basketbolcu Cedi Osman'ın da oynadığı Cleveland Cavaliers ile Toronto Raptors arasında gerçekleştirilen NBA maçında Türk gecesi düzenlendi.

Canlı olarak milyonlarca izleyiciye aktarılan maç sırasında Türkçe ve Türkiye hakkında dijital ekran paylaşımları yapıldı.

Cavaliers ile Yunus Emre Enstitüsü arasında imzalanan iş birliği anlaşması ile gelecek dönemde pek çok spor diplomasisi faaliyetleri ve Türk kültürü tanıtım programlarının gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Çin'de e-ticaret şirketi Alibaba'ya 2,8 milyar dolar ceza
10 Nisan 2021 23:20		 Mısır'da keşfedilen 3 bin yıllık antik kent dünyaya tanıtıldı
10 Nisan 2021 21:24
Uzmanlardan uyarı: Akıl sağlığı kriziyle karşı karşıyayız
10 Nisan 2021 18:42		 Moderna, BioNTech'den daha çok yan etkiye yol açıyor
10 Nisan 2021 18:05
Yunan spiker: Türkiye savaş gemisi yapıyor biz frenlere seviniyoruz
10 Nisan 2021 16:45		 Norveç Başbakanına Covid-19 kurallarını ihlalden para cezası
10 Nisan 2021 15:41
Verileri İsrail depolayacak
10 Nisan 2021 06:15		 Pfizer, çocuklara korona aşısı yapılması için harekete geçti
10 Nisan 2021 00:39
Koltuk tartışmasına konsey başkanı Michel'den açıklama
09 Nisan 2021 22:10		 ABD Ulusal İstihbarat raporunda İstanbul detayı
09 Nisan 2021 21:39
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:00 - NBA maçında Türkiye gecesi yapıldı07:50 - Mısır ile 8 yıl sonra ilk üst düzey temas07:41 - Bakan Koca'nın uyarısı da İstanbulluları durduramadı07:30 - Meteoroloji uyardı: Bu bölgelerde yoğun kar yağışı bekleniyor07:24 - Avukatlar itirafçı oldu: FETÖ yargıya 30 evden sızdı07:15 - Jet uçakla suya iniş yaptı: Havacılık tarihine geçti
07:05 - Kişisel verileri çaldıran Yemeksepeti'ne en üst limitten ceza06:58 - Dağdaki teröriste 5 dakikada müdahale06:52 - AK Parti, 2023 için sahaya iniyor06:45 - Güvenlik soruşturması neler getiriyor? İşte detayları06:30 - Yasakları hiçe saydılar: 5 yıldızlı otelde şaşırtan parti06:20 - Ankara'da Açelya apartmanının çatısı çöktü, yıkım çalışmaları sabaha kaldı
06:11 - Adana'ya nisanda kar yağdı, sürücüler yolda mahsur kaldı00:08 - Uzaktan eğitimde ücretli öğretmenlerin ek ders ücretine dair önemli görüş yazısı00:01 - 11 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları23:43 - Kırım Tatarları için Ukrayna'da 500 konut inşa edilecek23:31 - Polis memuru, meslektaşlarına klarnet çalarak moral veriyor
23:28 - Kadın polisler suçluların korkulu rüyası oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Uzaktan eğitimde ücretli öğretmenlerin ek ders ücretine dair önemli görüş yazısı
Güvenlik soruşturması neler getiriyor? İşte detayları
Jet uçakla suya iniş yaptı: Havacılık tarihine geçti
Kişisel verileri çaldıran Yemeksepeti'ne en üst limitten ceza
11 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
AK Parti, 2023 için sahaya iniyor
Adana'ya nisanda kar yağdı, sürücüler yolda mahsur kaldı
Dağdaki teröriste 5 dakikada müdahale
Avukatlar itirafçı oldu: FETÖ yargıya 30 evden sızdı
Ankara'da Açelya apartmanının çatısı çöktü, yıkım çalışmaları sabaha kaldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yok artık 2
töhmet 1
dakikada yüz kelime konuşmak 3
dert üstü murat üstü 2
dem 1
kış klişeleri 2
üzüntüye kapılmak 1
vurdumduymaz 1
bileşen 2
yardım kuruluşları 2
SON İLANLAR
TAGEM sözleşmeli endüstri mühendisi alacak
İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi sözleşmeli 67 sağlık personeli alacak
Munzur Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Araplı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sinop Türkeli Belediyesi 42 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam