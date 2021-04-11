Montrö bildirisinde WhatsApp'a sızıldı iddiası
|11 Nisan 2021 08:28
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Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre; Emekli amiral Türker Ertürk'ün avukatı Özgün Şimşek, müvekkilinin gözaltı süresinin uzatılmasının kaldırılması talebiyle savcılığa verdiği dilekçede, "Duyuru metni, 104 emekli amiralden birisi tarafından değil, 104 emekli amiralin bilgisi olmadan, metne katılmayan bir amiral tarafından özellikle 'gece yarısı' internet sitesine servis edilmiştir" iddiasında bulundu.
TANIK OLARAK İFADESİ ALINDI
Dilekçede, söz konusu bildiriyi yayınlayan internet sitesinin Genel Yayın Yönetmeni'nin de tanık olarak ifadesinin alındığı belirtildi. Tanığın, ifadesinde anlattığı hususları daha sonra katıldığı bir TV programında da anlattığına dikkat çekilerek, özetle şöyle denildi:
"İnternet sitesi Genel Yayın Yönetmeni'nin bu açıklamalarından da duyuru metninin, metne katılan emekli amiraller tarafından değil, metne katılmayan bir amiral tarafından basına özellikle 'gece yarısı' servis edildiği açıkça ortaya çıkmış bulunmaktadır. Bu bakımdan 'Emekli amiraller gece yarısı bildiri yayınladılar' iddiası gerçek dışı bir iddia olarak ortada kalmıştır. Neticede 104 emekli amiralden hiçbirisi ile görüşme gereği bile duyulmadan ve bu 104 emekli amiralin kendi duyurularını yapmaları bile beklenmeden gece yarısı yayınlanmıştır. Bu açık bir kumpastır. Emekli amirallere yönelik kumpas yapılmıştır. Sayın savcılık tarafından asıl araştırılması gereken de bu kumpasın kimler tarafından, kimlerin bilgisi ve onayı ile hazırlandığı ve yapıldığıdır."
Öte yandan alınan bilgiye göre, gözaltındaki emekli amirallerin ifadelerinin alınmasına dün akşam saatlerinde başlandı.
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