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Pembe Porsche'lu çete lideri!

Almanları "Ben komiser Schneider" diyerek dolandıran çetenin lideri Serhat Ç.'nin, İzmir'de kendine gece kulübü açtığı ortaya çıktı. Serhat Ç.'nin, 2.5 milyonluk Porsche'u ve Rolex marka saatleri dikkat çekti.
 11 Nisan 2021 09:00
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Pembe Porsche'lu çete lideri!

İzmir'de kurdukları çağrı merkezleri üzerinden Almanya'da yaşayan Almanları 5 milyon lira dolandıran çete ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Çete lideri Serhat Ç.'nin suç gelirleriyle İzmir'de gece kulübü açtığı, kendisine 2.5 milyon lira değerinde pembe renkli Porsche marka otomobil satın aldığı belirlendi.

Sabah gazetesinden Ceyhan Torlak'ın haberine göre, polis baskınında piyasa değeri 1.5 milyon lira olan Rolex marka saatlerin dolandırılan Alman vatandaşlarından alındığı belirtildi. Ana dilleri gibi Almanca konuşan çete üyelerinin özel bir bilgisayar programı sayesinde mağdurların telefonlarını aradıklarında o bölgedeki polis merkezinin telefon numarasını çıkararak inandırıcılıklarını arttırdıkları öğrenildi.

İKİ ZANLI TUTUKLANDI

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan araştırmada dolandırıcılık çetesinin İzmir'de kurdukları çağrı merkezleri üzerinden Almanya'da yaşayan Alman vatandaşları arayarak dolandırdıkları belirlendi. Dolandırıcılık çetesinin Alman vatandaşları, soygun yapılan bankada ya da kuyumcuda kimliklerinin bulunduğunu söyleyerek kandırdıkları bildirildi. İzmir polisi tarafından yürütülen operasyonda çete lideri Serhat Ç. (46), Z.Ç. (41) ve diğer şüpheli Z.Ç. olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin Alman vatandaşlarını 5 milyon lira dolandıkları anlaşıldı. Ekipler, şüphelilere yönelik 15 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 1.5 milyon lira Rolex marka 3 adet kol saati, 4 adet silah, 1 adet av tüfeği, 86 adet fişek, 1 adet dizüstü bilgisayar, 3 adet sim kart, 3 adet dekont ve çok sayıda ziynet eşyası ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen örgüt lideri Serhat Ç. ile Z.Ç. tutuklandı. Diğer şüpheli Z.Ç. ise yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

'BEN KOMİSER SCHNEIDER'

Ana dili gibi Almanca konuşan çete üyelerinin Alman vatandaşlarına kendilerini "Komiser Schneider" olarak tanıttıkları, kullandıkları özel bilgisayar programı sayesinde mağdurların cep telefonlarında o bölgenin polis merkezinin telefon numarasını çıkarmayı başararak inandırıcılıkları arttırdıkları belirlendi.

Çete üyelerinin ağına düşürdükleri Almanları soygun yapılan bankada ya da kuyumcuda kimliklerinin bulunduğunu söyleyerek kandırdıkları bildirildi. İzmir'deki çeteyle bağlantılı olarak Almanya'da da operasyon yapıldığı öğrenildi.

TAM ANLAMIYLA LÜKS TUTKUNU

Çete lideri Serhat Ç.'nin suç gelirleriyle İzmir Alsancak'ta gece kulübü açtığı, kendisine 2.5 milyon lira değerinde pembe renkli Porsche marka lüks bir spor otomobil satın aldığı belirlendi. Polis baskınında piyasa değeri 1.5 milyon lira olan Rolex marka saatlerin dolandırılan Alman vatandaşlarından alındığı öğrenildi.
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