1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MKEK görevde yükselme yönetmeliğinde değişiklik yaptı

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 11 Nisan 2021 09:25
+Aa- Yazdır
MKEK görevde yükselme yönetmeliğinde değişiklik yaptı

11 Nisan 2021 PAZAR

Resmi Gazete

Sayı : 31451

YÖNETMELİK

Milli Savunma Bakanlığından:

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 6/5/2015 tarihli ve 29347 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde yer alan "Kurum/MKE:" ibaresi "Kurum:", (ö) bendinde yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "Cumhurbaşkanınca" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bent eklenmiş ve diğer alt bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

"2) Müdür yardımcısı,"

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 8 - (1) Sınava tabi olarak görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Şube müdürü, müdür, kısım müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) Müdür yardımcısı, uzman, başmühendis, teknik uzman, teknik şef, şef, sistem programcısı, sivil savunma uzmanı, koruma ve güvenlik amiri, amir (itfaiye) unvanlarında; tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere en az 2 yıl ya da tabip, diş tabibi, programcı ve diyetisyen unvanında en az 10 yıl çalışmış olmak,

3) Kurumda en az 3 yıl çalışmış olmak,

4) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendindeki hizmet şartlarını taşımak.

b) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

3) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendindeki hizmet şartlarını taşımak.

c) Müdür yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) Teknik şef, şef, sistem programcısı, koruma ve güvenlik amiri, amir (itfaiye) unvanlarında; tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere en az 2 yıl ya da programcı ve diyetisyen unvanında en az 8 yıl çalışmış olmak,

3) Kurumda en az 3 yıl çalışmış olmak.

ç) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendindeki hizmet şartlarını taşımak,

3) Kurumda en az 3 yıl çalışmış olmak,

4) Kurumda şef unvanında en az 2 yıl görev yapmış olmak.

d) Başmühendis pozisyonuna atanabilmek için;

1) Mühendislik fakültelerinin hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) Mühendis unvanında olmak ve bu unvanda en az 6 yıl çalışmış olmak,

3) Kurumda en az 3 yıl çalışmış olmak.

e) Teknik uzman pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık teknik fakülte veya yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) Kurumda en az 3 yıl çalışmış olmak,

3) Çözümleyici, sistem programcısı, programcı, mühendis, mimar, kimyager, istatistikçi, matematikçi unvanlarında; tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az 6 yıl çalışmış olmak.

f) Teknik şef pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık teknik yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) Kurumda en az 3 yıl çalışmış olmak,

3) Çözümleyici, sistem programcısı, programcı, mimar, kimyager, istatistikçi, matematikçi, tekniker, teknisyen, teknik ressam unvanlarında; tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az 6 yıl çalışmış olmak.

g) Uzman pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Şef unvanında bulunmak ve bu unvanda en az 2 yıl çalışmış olmak,

3) Kurumda en az 3 yıl çalışmış olmak.

ğ) Şef pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Kurumda en az 3 yıl çalışmış olmak,

3) Memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, puvantör, sağlık memuru, çocuk gelişimcisi, sekreter, hemşire, tekniker, teknisyen unvanlarında; tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az 6 yıl çalışmış olmak.

h) Koruma ve güvenlik amiri pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az 8 yıl hizmeti olmak,

3) Koruma ve güvenlik amir yardımcısı veya koruma ve güvenlik grup şefi unvanlarından birinde bulunmak,

4) Kurumda koruma ve güvenlik amir yardımcısı unvanında en az 2 yıl veya koruma ve güvenlik grup şefi unvanında en az 4 yıl çalışmış olmak,

5) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartlar ile 7/10/2004 tarihli ve 25606 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte belirtilen diğer koşullara sahip olmak.

ı) Koruma ve güvenlik amir yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az 6 yıl hizmeti olmakla birlikte, Kurumda koruma ve güvenlik grup şefi unvanında en az 2 yıl çalışmış olmak,

3) 5188 sayılı Kanunda belirtilen şartlar ile Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte belirtilen diğer koşullara sahip olmak.

i) Koruma ve güvenlik grup şefi pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Kurumda koruma ve güvenlik görevlisi unvanında en az 4 yıl çalışmış olmak,

3) 5188 sayılı Kanunda belirtilen şartlar ile Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte belirtilen diğer koşullara sahip olmak.

j) İtfaiye işlerinden sorumlu amir pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az 6 yıl hizmeti olmak,

3) Kurumda itfaiye şefi unvanında en az 3 yıl çalışmış olmak.

k) İtfaiye şefi pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Kurumda itfaiyeci unvanında en az 6 yıl çalışmış olmak.

l) Memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, sekreter, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför pozisyonlarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Hizmet süresi toplamı en az 5 yıl olmak,

3) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni pozisyonuna atanabilmek için, bilgisayar kullanma eğitiminde başarılı olduğuna ilişkin Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı belge ya da sertifikaya sahip olmak,

4) Şoför pozisyonuna atanabilmek için, görevin gerektirdiği sürücü belgesine sahip olmak,

5) Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonuna atanabilmek için, 5188 sayılı Kanunda belirtilen şartlar ile Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte belirtilen diğer koşullara sahip olmak,

6) Hizmetli, dağıtıcı, çocuk bakıcısı unvanlarında; tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az 3 yıl çalışmış olmak.

m) Sistem programcısı pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,

3) Hizmet süresi toplamı en az 6 yıl olmak."

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Milli" ibaresi "Milli" olarak değiştirilmiş ve aynı fıkrada yer alan ", Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğe 24 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk

MADDE 24/A - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütler Kuruma bildirilir. Kurum bu tereddütleri gidermeye yetkilidir."

MADDE 6 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 - Bu Yönetmelik hükümlerini Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürü yürütür.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
MEB, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yaptı
10 Nisan 2021 00:10		 Zam ve tazminat kararnamesi Resmi Gazetede yayımlandı
10 Nisan 2021 00:01
Anayasa Mahkemesinden sözleşmeli öğretmenlik ve sözlü sınavla ilgili karar
08 Nisan 2021 09:00		 Meteorolojinin bölge müdürlükleri 4 nolu CBK'ye eklendi
03 Nisan 2021 09:30
İlksan Anastatüsünde 2 maddelik değişiklik
23 Mart 2021 10:00		 Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları Yönetmeliği
23 Mart 2021 00:57
Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Yönetmeliği
23 Mart 2021 00:51		 10 kurumun dolu/boş kadro kararnamesi yayımlandı
21 Mart 2021 00:54
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda değişiklik
21 Mart 2021 00:44		 YÖK Denetleme Kurulu üyelerinin ücretlerinde değişiklik
20 Mart 2021 12:34
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:06 - 20 liralık yer fıstığını, 800 liralık çam fıstığı diye satıyorlar10:53 - Pandeminin gözdesi Şile'de 'kaçak konteyner' savaşı10:48 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri10:38 - Korona tedavisi gören müdür yardımcısı hayatını kaybetti10:35 - 'Ay'a Sert İniş' görevinde kullanılacak hibrit roket motorunun testi başarıyla sonuçlandı10:23 - Burun akıntısı korona belirtisi mi? Testlerin yüzde 80'i negatif
10:13 - Kemal Sunal'ın Keriz filmini oynadığı köyde Yeşilçam izleri10:05 - Korona geçirenlere uyarı: Bu hastalıklara dikkat!10:01 - 20 aracın lastiğini kesen minik afacanlar yakalandı09:59 - KADES sayesinde polisler, kadın cinayetini önledi09:57 - Yargıtay'dan emsal karar: İşveren, müdürün işlemlerinden sorumludur09:51 - Açelya Apartmanı ile ilgili soruşturma yürütülüyor
09:40 - Ekmek uzmanından koronasavar Ramazan pidesi09:30 - Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı09:25 - MKEK görevde yükselme yönetmeliğinde değişiklik yaptı09:10 - Temsilci atayan Pinterest'in reklam yasağı kalktı09:00 - Pembe Porsche'lu çete lideri!
08:50 - Belediyenin eğitim için Almanya'ya gönderdiği 43 kişi dönmedi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Yemeksepeti'ne en üst limitten ceza
Gözler salıda: Ramazanda 'kapanma' gündemde
Güvenlik soruşturması neler getiriyor? İşte detayları
Uzaktan eğitimde ücretli öğretmenlerin ek ders ücretine dair önemli görüş yazısı
Jet uçakla suya iniş yaptı: Havacılık tarihine geçti
Belediyenin eğitim için Almanya'ya gönderdiği 43 kişi dönmedi
Çip krizine çözüm: Yerli otoya yerli çip
Avukatlar itirafçı oldu: FETÖ yargıya 30 evden sızdı
Burun akıntısı korona belirtisi mi? Testlerin yüzde 80'i negatif
Meteoroloji uyardı: Bu bölgelerde yoğun kar yağışı bekleniyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dert üstü murat üstü 2
2000tllik telefon 129 tl 1
çukur 2
yok artık 2
bitcoin 1
Bugün olanlar 1
Neuralink 2
Ukrayna Devlet Başkanın Türkiye'ye gelmesi 2
Hayat dersi 5
üzüntüye kapılmak 1
SON İLANLAR
TAGEM sözleşmeli endüstri mühendisi alacak
İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi sözleşmeli 67 sağlık personeli alacak
Munzur Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Araplı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sinop Türkeli Belediyesi 42 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam