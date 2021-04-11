Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı
Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.
|11 Nisan 2021 09:30
|+Aa- Yazdır
İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı olarak bilinen Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı iki gündür aralıklarla etkili oluyor.
Kar yağışı Anadolu Otoyolu'nun Yumrukaya, Abant kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve Viyadükler'de, D-100 kara yolunda ise Yumrukaya, Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde yoğun şekilde devam ediyor.
Kar kalınlığının bazı bölgelerde 20 santimetreye ulaştığı bölgede, Karayolları ekiplerinin küreme ve tuzlama çalışması sürüyor.
Sürücüler kar yağışına karşı ışıklı tabelalarla uyarılırken, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de yakın takip, aşırı hız ve hatalı sollama yapılmaması uyarısında bulunuyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Pandeminin gözdesi Şile'de 'kaçak konteyner' savaşı
11 Nisan 2021 10:53
|Kemal Sunal'ın Keriz filmini oynadığı köyde Yeşilçam izleri
11 Nisan 2021 10:13
|Açelya Apartmanı ile ilgili soruşturma yürütülüyor
11 Nisan 2021 09:51
|Belediyenin eğitim için Almanya'ya gönderdiği 43 kişi dönmedi
11 Nisan 2021 08:50
|Bakan Koca'nın uyarısı da İstanbulluları durduramadı
11 Nisan 2021 07:41
|Yasakları hiçe saydılar: 5 yıldızlı otelde şaşırtan parti
11 Nisan 2021 06:30
|Adana'ya nisanda kar yağdı, sürücüler yolda mahsur kaldı
11 Nisan 2021 06:11
|Deniz manzaralı Millet Bahçesi açılış için gün sayıyor
10 Nisan 2021 23:13
|Sertavul Geçidi tipi nedeniyle ulaşıma kapandı
10 Nisan 2021 23:12
|Atakule'ye 'polis çakarı' ışıklandırması
10 Nisan 2021 22:12