1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ekmek uzmanından koronasavar Ramazan pidesi

Ekmek uzmanı Mine Ataman, uzmanlar tarafından virüse olumlu etkisi olduğu ifade edilen defne yağını Ramazan pidesiyle buluşturdu.
 11 Nisan 2021 09:40
+Aa- Yazdır
Ekmek uzmanından koronasavar Ramazan pidesi

Ekmek uzmanı Mine Ataman, evde Ramazan pidesi yapmak isteyenler için özel bir tarif hazırladı. Uzmanların virüse olumlu etkisi olduğunu ifade ettiği defne yağını Ramazan pidesiyle birleştiren Ataman, geleneksel Ramazan pidesine farklı bir boyut kazandırdı. Ataman, pidelerini evlerde yapmak isteyen vatandaşlar için pide yapımının püf noktalarını da anlattı. Ramazan pidesinin uzun süreli yoğrulması gerektiğini belirten Ataman, doğal ekşi mayayla hazırlanan pidelere tuzun sonradan ilave edilmesi gerektiğini kaydetti. Ataman, "Bu yıl salgınla mücadele ediyoruz. Hepimiz yemeklerimizi nasıl daha sağlıklı hale getirebiliriz diye uğraşıyoruz. Biz fırıncılar olarak pidemiz hem ağız tadıyla yenilsin hem geleneksel tadında olsun, bir taraftan da sağlıklı hale nasıl dönüştürürüzden yola çıktık. Defne yağı, antik dönemde, Orta Çağ'da ve Osmanlı mutfağında aktif kullanılan antiseptik bir yiyecek. Biz de buradan yola çıkarak Anadolu'da çok iyi değerleri olan defneler var. Biz bugün 1 kilo hamur kullandığımız pidemize 1 gram defne yağı ilave ettik. Defne yağı çok önemli. Uzmanlarımız da bu yönde bilgilendirmeler yaptılar" dedi.

Defne yağının antiseptik ev antiviral özelliği sayesinde koruyucu içeriğe sahip olduğunu kaydeden Ataman, "O kadar önemli ki koronanın dışındaki katmanı çözdüğü düşünülüyor. Bununla ilgili bilimsel araştırmalar var. Sofralarımızda Ramazan pideleri olacak. Elbette daha sağlıklısı yapıldığında hem keyifle yiyeceğiz hem içimize su serpmiş olacak. Osmanlı'da defne yaprağı Osmanlı padişahlarının saraylarda yapılan yemeklerine hep birer yaprak konulurmuş. Özellikle etlere konulurmuş hayvanlardan gelebilecek virüsler orada hemen o zehri engellesin diye. 2021 yılında biz de defne yaprağının yağından hazırladık pidemizi. Bir milyar defne yağından 1 gram yağ elde ediliyor. İlaç ve kozmetik sanayiinde çokça kullanılıyor. Bu sene pidemizin içine 1 gram ekleyerek şifa olması için, sağlıklı olması için halkımızla buluşturuyoruz" diye konuştu.

Eklenen yağın pidenin tadını değiştirmediğini ifade eden Ataman, "Güzel bir aroma veriyor. Mor pidenin papucunu dama atıyor bu yıl defne yağığla yapılmış pideler" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
20 liralık yer fıstığını, 800 liralık çam fıstığı diye satıyorlar
11 Nisan 2021 11:06		 Burun akıntısı korona belirtisi mi? Testlerin yüzde 80'i negatif
11 Nisan 2021 10:23
Meteoroloji uyardı: Bu bölgelerde yoğun kar yağışı bekleniyor
11 Nisan 2021 07:30		 Jet uçakla suya iniş yaptı: Havacılık tarihine geçti
11 Nisan 2021 07:15
SHGM: Rusya ile uçuşlarda herhangi değişiklik yok
10 Nisan 2021 22:39		 Erdoğan'ın müjdesi patates üreticilerini sevindirdi
10 Nisan 2021 22:03
Kısıtlamayı ihlal etti, ceza kesilince baygınlık geçirdi
10 Nisan 2021 19:38		 SOLOTÜRK'ten Şanlıurfa'da nefes kesen gösteri
10 Nisan 2021 19:26
Kalp krizi geçiren eski milletvekili hayatını kaybetti
10 Nisan 2021 18:55		 'Bazı kişiler market poşetini eline alıp geziyor' tepkisi
10 Nisan 2021 18:31
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:11 - Kara yolları 'dijitalleşme projeleri' ile donatılacak11:06 - 20 liralık yer fıstığını, 800 liralık çam fıstığı diye satıyorlar10:53 - Pandeminin gözdesi Şile'de 'kaçak konteyner' savaşı10:48 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri10:38 - Korona tedavisi gören müdür yardımcısı hayatını kaybetti10:35 - 'Ay'a Sert İniş' görevinde kullanılacak hibrit roket motorunun testi başarıyla sonuçlandı
10:23 - Burun akıntısı korona belirtisi mi? Testlerin yüzde 80'i negatif10:13 - Kemal Sunal'ın Keriz filmini oynadığı köyde Yeşilçam izleri10:05 - Korona geçirenlere uyarı: Bu hastalıklara dikkat!10:01 - 20 aracın lastiğini kesen minik afacanlar yakalandı09:59 - KADES sayesinde polisler, kadın cinayetini önledi09:57 - Yargıtay'dan emsal karar: İşveren, müdürün işlemlerinden sorumludur
09:51 - Açelya Apartmanı ile ilgili soruşturma yürütülüyor09:40 - Ekmek uzmanından koronasavar Ramazan pidesi09:30 - Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı09:25 - MKEK görevde yükselme yönetmeliğinde değişiklik yaptı09:10 - Temsilci atayan Pinterest'in reklam yasağı kalktı
09:00 - Pembe Porsche'lu çete lideri!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Yemeksepeti'ne en üst limitten ceza
Gözler salıda: Ramazanda 'kapanma' gündemde
Güvenlik soruşturması neler getiriyor? İşte detayları
Uzaktan eğitimde ücretli öğretmenlerin ek ders ücretine dair önemli görüş yazısı
Jet uçakla suya iniş yaptı: Havacılık tarihine geçti
Belediyenin eğitim için Almanya'ya gönderdiği 43 kişi dönmedi
Çip krizine çözüm: Yerli otoya yerli çip
Avukatlar itirafçı oldu: FETÖ yargıya 30 evden sızdı
Burun akıntısı korona belirtisi mi? Testlerin yüzde 80'i negatif
Meteoroloji uyardı: Bu bölgelerde yoğun kar yağışı bekleniyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
2000tllik telefon 129 tl 1
üzüntüye kapılmak 1
reface uygulaması 1
Hayat dersi 5
Makarnayı kaşıkla yiyen insan 1
Bugün olanlar 1
hele şükür 1
yardım kuruluşları 2
çukur 2
tebessüm ettiren anlar 1
SON İLANLAR
TAGEM sözleşmeli endüstri mühendisi alacak
İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi sözleşmeli 67 sağlık personeli alacak
Munzur Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Araplı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sinop Türkeli Belediyesi 42 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam