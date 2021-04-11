KADES sayesinde polisler, kadın cinayetini önledi
|11 Nisan 2021 09:59
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Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesine bağlı Alemdar Mahallesi Selamet Sokak'ta meydana geldi.
İddiaya göre, boşanmak üzere olduğu eşi Ahmet M. (40) tarafından uzun süredir tehdit edildiğini ifade eden Sevgüzel M. (39) isimli kadın evinin önünde bıçaklı saldırıya uğradı. O sırada şans eseri montuna isabet eden bıçak darbesi, kadının hayatını kurtardı. Olayın ardından saldırgan koca, yanında getirdiği kesici aletle birlikte kaçtı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kades sistemi ile polise ulaşan kadın için ekipler seferber oldu. Saldırıya uğrayan kadın polis ekiplerince korumaya alındı.
Kendisine bıçakla saldıran ve yumruk atan kocasının daha önce 1 yıl cezaevinde kaldığını ve 8 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası olduğunu söyleyen gözü yaşlı kadın, eşi tarafından gönderilen ölüm tehdidi içeren mesajları gazetecilere gösterdi.
Yaşananlar sonrası eşinden şikayetçi olan kadın polis merkezine götürüldü.
Polis ekipleri ise Ahmet M.'yi yakalama çalışması başlattı.
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