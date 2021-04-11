1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

KADES sayesinde polisler, kadın cinayetini önledi

Bursa'da boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından evinin önünde bıçaklı saldırıya uğrayan ve darp edilen kadın 'ölmek istemiyorum' diyerek gözyaşı döktü. Kadını bıçak darbelerinden ise üzerindeki montu kurtardı. Kades uygulaması sayesinde birkaç dakika içinde olay yerine gelen polis ekipleri, kadını koruma altına aldılar.
 11 Nisan 2021 09:59
+Aa- Yazdır
KADES sayesinde polisler, kadın cinayetini önledi

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesine bağlı Alemdar Mahallesi Selamet Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, boşanmak üzere olduğu eşi Ahmet M. (40) tarafından uzun süredir tehdit edildiğini ifade eden Sevgüzel M. (39) isimli kadın evinin önünde bıçaklı saldırıya uğradı. O sırada şans eseri montuna isabet eden bıçak darbesi, kadının hayatını kurtardı. Olayın ardından saldırgan koca, yanında getirdiği kesici aletle birlikte kaçtı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kades sistemi ile polise ulaşan kadın için ekipler seferber oldu. Saldırıya uğrayan kadın polis ekiplerince korumaya alındı.

Kendisine bıçakla saldıran ve yumruk atan kocasının daha önce 1 yıl cezaevinde kaldığını ve 8 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası olduğunu söyleyen gözü yaşlı kadın, eşi tarafından gönderilen ölüm tehdidi içeren mesajları gazetecilere gösterdi.

Yaşananlar sonrası eşinden şikayetçi olan kadın polis merkezine götürüldü.

Polis ekipleri ise Ahmet M.'yi yakalama çalışması başlattı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
20 aracın lastiğini kesen minik afacanlar yakalandı
11 Nisan 2021 10:01		 Pembe Porsche'lu çete lideri!
11 Nisan 2021 09:00
Montrö bildirisinde WhatsApp'a sızıldı iddiası
11 Nisan 2021 08:28		 Çöken istinat duvarına ilişkin 3 kişinin ifadeleri ortaya çıktı
10 Nisan 2021 20:21
Diyarbakır MHP il Başkan yardımcılarına silahlı saldırı
10 Nisan 2021 20:20		 Kısıtlamada kaza yaptı, hem ehliyeti gitti, hem de ceza yedi
10 Nisan 2021 20:01
Kayseri'de devrilen otomobildeki aynı aileden 4 kişi öldü
10 Nisan 2021 19:56		 Emekli öğretmen dolandırıcılara 215 bin lira kaptırdı
10 Nisan 2021 19:42
9 ilçesinde 33 kişi sobadan zehirlendi, 3 kişi vefat etti
10 Nisan 2021 19:37		 Şanlıurfa'da göçük altına kalan kepçe operatörü hayatını kaybetti
10 Nisan 2021 13:55
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:11 - Kara yolları 'dijitalleşme projeleri' ile donatılacak11:06 - 20 liralık yer fıstığını, 800 liralık çam fıstığı diye satıyorlar10:53 - Pandeminin gözdesi Şile'de 'kaçak konteyner' savaşı10:48 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri10:38 - Korona tedavisi gören müdür yardımcısı hayatını kaybetti10:35 - 'Ay'a Sert İniş' görevinde kullanılacak hibrit roket motorunun testi başarıyla sonuçlandı
10:23 - Burun akıntısı korona belirtisi mi? Testlerin yüzde 80'i negatif10:13 - Kemal Sunal'ın Keriz filmini oynadığı köyde Yeşilçam izleri10:05 - Korona geçirenlere uyarı: Bu hastalıklara dikkat!10:01 - 20 aracın lastiğini kesen minik afacanlar yakalandı09:59 - KADES sayesinde polisler, kadın cinayetini önledi09:57 - Yargıtay'dan emsal karar: İşveren, müdürün işlemlerinden sorumludur
09:51 - Açelya Apartmanı ile ilgili soruşturma yürütülüyor09:40 - Ekmek uzmanından koronasavar Ramazan pidesi09:30 - Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı09:25 - MKEK görevde yükselme yönetmeliğinde değişiklik yaptı09:10 - Temsilci atayan Pinterest'in reklam yasağı kalktı
09:00 - Pembe Porsche'lu çete lideri!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Yemeksepeti'ne en üst limitten ceza
Gözler salıda: Ramazanda 'kapanma' gündemde
Güvenlik soruşturması neler getiriyor? İşte detayları
Uzaktan eğitimde ücretli öğretmenlerin ek ders ücretine dair önemli görüş yazısı
Jet uçakla suya iniş yaptı: Havacılık tarihine geçti
Belediyenin eğitim için Almanya'ya gönderdiği 43 kişi dönmedi
Çip krizine çözüm: Yerli otoya yerli çip
Avukatlar itirafçı oldu: FETÖ yargıya 30 evden sızdı
Burun akıntısı korona belirtisi mi? Testlerin yüzde 80'i negatif
Meteoroloji uyardı: Bu bölgelerde yoğun kar yağışı bekleniyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yan 1
dakikada yüz kelime konuşmak 3
hacıseyit camii 1
töhmet 1
reface uygulaması 1
evde yalnızken yapılanlar 2
Makarnayı kaşıkla yiyen insan 1
Gülseren Budayıcıoğlu 2
şu an çalan şarkı 2
misilleme 1
SON İLANLAR
TAGEM sözleşmeli endüstri mühendisi alacak
İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi sözleşmeli 67 sağlık personeli alacak
Munzur Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Araplı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sinop Türkeli Belediyesi 42 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam