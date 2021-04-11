Korona geçirenlere uyarı: Bu hastalıklara dikkat!
|11 Nisan 2021 10:05
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ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, koronavirüs salgınında son dönemde Türkiye'de artan vaka sayılarını değerlendirdi. Prof. Dr. Şener, koronavirüs hastalığı geçirenlerde akciğer, böbrek, karaciğer hasarı ve şeker hastalıkları görülmeye başladığını belirtti. Prof. Dr. Şener, koronavirüs salgınının yanı sıra bu tip kronik hastaların sağlık sistemine ciddi anlamda yük oluşturacağına dikkat çekti.
'TAM KAPANMA OLMAZSA VAKALARDA OYNAMALAR YAŞANACAK'
Son dönemde artan koronavirüs vakalarını değerlendiren Prof. Dr. Alper Şener, "Tam kapanma olmazsa bu vakalardaki minik oynamalar yaşanabilir. Bir gün 50 binlerde, bir gün 54 binlerde ya da daha yüksek sıçramalar, 60 binler gibi rakamlara ulaşılacaktır. Bu süreç içinde ölümler, hastaneye yatış oranları artacak. Hastaneye yatış oranlarının artması tek başına olumsuz faktör gibi algılanmasın. Hastalığı geçirenlerde artık akciğer, böbrek, karaciğer hasarı, şeker hastalıkları gibi tablolar görmeye başladık. Bu tip kronik hastaların sağlık sistemine ciddi anlamda yük oluşturacağını düşünüyorum" dedi.
'BU SÜRE ZARFINDA AŞILAMA HIZLANMALI, GRUP GENİŞLETİLMELİ'
Ne kadar erken önlem alınır ve uyulursa bunun o derece kurtarıcı olacağını belirten Prof. Dr. Şener, "Bu süre zarfında mevcut aşıların hızlıca yapılması, aşı gruplarının genişletilmesi gerekecek. Bakanlık zaten buna yönelik önlemleri yapıyor. Bunu kazasız belasız atlatmak, hepimizin elinde. Bakanlığın belirlediği önlemlere uyum göstermeliyiz. Aşıyı sahada yaygınlaştırmak lazım. Korkmadan, çekinmeden kişi mevcut olan aşıyı ve uygulamasını takip etmeli. Sağlık profesyonellerinin ekranlarda söylediği maske, mesafe, el hijyeni gibi önlemeleri tam uyum, kapalı alanda kalabalıklaşmamak gerekiyor" diye konuştu.
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